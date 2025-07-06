Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo L’Isola dei Famosi: come sta

Dopo aver conquistato il secondo posto a L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale a Roma. La partecipazione di Adinolfi al noto reality show di Canale 5 ha avuto effetti molto evidenti sul suo corpo. Ecco le sue condizioni.

Durante L’Isola dei Famosi 2025, non sono mancate le tensioni. Tra le più accese, quelle con Loredana Cannata, che lo ha apertamente nominato in diretta per le sue posizioni ritenute anti-LGBT e antiabortiste. Adinolfi, però, ha ribadito che il confronto, anche duro, fa parte della democrazia, e ha ringraziato chi ha accettato di discutere con lui senza pregiudizi.

Il giornalista ha raccontato di aver perso ben 34 chili dall’inizio dell’avventura. Già nella fase pre-Isola, durante il soggiorno in Honduras, aveva perso 7 chili a causa dell’umidità estrema. Poi, durante i 57 giorni sull’isola vera e propria, sono scesi altri 27. Un cambiamento fisico che lui stesso ha sottolineato.

Come sta Mario Adinolfi?

Il giornalista e opinionista ha voluto rassicurare i suoi follower pubblicando un post su Instagram, nel quale ha raccontato quanto accaduto dopo il suo rientro dall’Honduras. Le sue parole accompagnate a quattro foto che lo ritraggono sul letto d’ospedale, con una flebo al braccio.

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare” ha scritto nel post.

Nonostante le difficoltà e le polemiche, Adinolfi non rinnega nulla del suo percorso. Anzi, afferma di aver imparato molto dall’esperienza in Honduras, in particolare sul piano umano e relazionale. Sul piano del confronto, ha sottolineato come l’Isola abbia permesso l’incontro tra mondi molto diversi.

Adinolfi, noto per le sue posizioni spesso controverse su temi etici e sociali – come le adozioni da parte di coppie omosessuali e l’aborto – è stato al centro di più di una polemica durante il reality. Tuttavia, ha precisato che le sue idee non sono mai contro le persone e che il rispetto viene prima di tutto. Dopo il ricovero, dunque, sebbene le condizioni siano rassicuranti, sarà il tempo del riposo. Non è escluso, tuttavia, che torni presto sulla scena, forte di una visibilità televisiva rinnovata e di un pubblico che, nel bene o nel male, continua a seguirlo con attenzione.