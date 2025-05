Mario Adinolfi, chi è e cosa fa la moglie Silvia Pardolesi

In Honduras il naufrago parla molto spesso di lei e di quanto sia profondo il loro legame, cosa fa e come si sono conosciuti.

Dopo che l’ultima frase di Mario Adinolfi sulle donne all’Isola dei Famosi ha scatenato un’accesa polemica, in tanti si chiedono chi sia la moglie del giornalista e attuale naufrago del reality di Canale Cinque. Si tratta della sua seconda compagna, aveva già avuto un precedente matrimonio con Elena Banzi, dalla quale ha avuto la sua prima figlia Lavinia.

Poi nel 2012 ha conosciuto Silvia Pardolesi, che ha sposato l’anno successivo con una cerimonia a Las Vegas, la coppia ha due figli, Clara e Joanna Benedetta. La compagna di Adinolfi, sebbene non sia famosa come il marito, non ha perso occasione di intervenire pubblicamente, anche commentando le dichiarazioni del marito piuttosto controverse sulle donne.

Chi è Silvia Pardolesi, la moglie di Mario Adinolfi

Una volta quando Mario Adinolfi disse che la moglie cristiana è “sottomessa”, Silvia Pardolesi decise di commentare pubblicamente quella dichiarazione che aveva scatenato un’accesa polemica. In quell’occasione lasciò intendere come lei la pensasse praticamente alla stessa maniera del giornalista, lasciando tutti di stucco: “Se sentirsi sottomessa significa essere al servizio della mia famiglia e, quindi, fare tutto ciò che è in mio potere per rendere armoniosa la vita insieme a mia figlia e mio marito, allora sì, sono sottomessa“.

Le posizioni del marito, da sempre ultracattoliche, finiscono spesso al centro di dibattiti e polemiche e la moglie non è una donna che ama stare in disparte, anzi. Più volte è intervenuta in difesa del padre delle figlie, lasciando intendere che non è una persona che ama stare al margine. La Pardolesi si è raccontata più volte in diverse interviste, definisce la sua personalità piuttosto complessa e ha spiegato come si trovi lontana dalle tesi femministe, chiarendo che nel Vangelo ci sia una “una dimensione più alta di rispetto della donna rispetto a qualsiasi testo femminista”.

Non tutti sanno che è stata lei a fare il primo passo con il marito, sapeva che Mario sarebbe stato l’uomo della sua vita e ha fatto di tutto per conquistarlo. Pare che abbia dovuto – come lei stessa ha raccontato – corteggiarlo a lungo prima di riuscire a convincerlo per un incontro. La moglie del giornalista aveva anche raccontato che quando il marito non l’ha ascolta, lei non avrebbe problemi a dargli uno schiaffo. Il loro matrimonio è stato piuttosto originale, ma ricco d’amore.

La moglie di Mario Adinolfi ama definirsi una “donna credente e praticante”, ma ha spiegato di non aver paura di parlare di sesso, ha più volte chiarito come non sia assolutamente un tabù in un matrimonio cattolico. Recentemente Silvia ha raccontato che quando il marito le ha detto che avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi pensava fosse uno scherzo, era preoccupata per il suo peso, ma adesso è la sua “principale tifosa”. Diplomata al Dams di Bologna, non si sa se al momento abbia un lavoro.

Intanto, com’era prevedibile, le esternazioni di Adinolfi stanno scatenando una serie di polemiche non solo tra il gruppo di naufraghi, ma anche sui social. Le ultime parole dette sulle donne, rispondendo a un commento di Alessia Fabiani sulle nomination, non sono piaciute a gran parte del pubblico. Il giornalista aveva chiarito come secondo lui la “sorellanza tra donne” non esiterebbe: “(…) Voi vi odiate. La femmina gode a veder maltrattata un’altra femmina“, parole che probabilmente saranno riprese anche da Veronica Gentili nella prossima puntata del reality.