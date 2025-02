Mariasole Pollio: chi è la conduttrice del PrimaFestival 2025

Tra le protagoniste del ‘PrimaFestival 2025’, accanto a Bianca Guaccero, Gabriele Corsi ed i Sansoni, troviamo anche Mariasole Pollio.

“Condurrò con Bianca e Gabriele, ma vi racconterò anche questo magnifico mondo di Sanremo da dietro le quinte, cercherò di svelarvi il backstage, tra emozioni luoghi e momenti inediti” ha dichiarato la giovane conduttrice in una recente intervista nell’ultimo numero di Radiocorrieretv.

Conosciamola meglio:

Chi è Mariasole Pollio? Età, lavoro, Instagram

Attrice e conduttrice, nasce a Napoli il 18 luglio 2003 sotto il segno del Cancro (ha 21 anni), città in cui sin da piccolissima frequenta corsi di recitazione e dizione. Appena 13enne debutta come attrice prima in tv, interpretando la piccola Sofia in due stagioni di Don Matteo, e poi al cinema, con Se Son Rose di Leonardo Pieraccioni. Seguono due cortometraggi presentati al Festival di Venezia assieme a RaiCinema, e nel 2023 Un Attimo Ancora, docufilm dedicato ai Pooh destinato alla prima serata di Rai1, di cui è protagonista.

Viene notata anche dal cinema indipendente, prima come protagonista di Come Romeo e Giulietta, e poi prendendo parte a Bianca e le bufale. Nel 2018 inizia il percorso da conduttrice, che per 6 stagioni la vede impegnata con ruoli e responsabilità sempre crescenti a Battiti

Live, in onda su Italia1.

Nel 2022 nasce la collaborazione con Radio 105, con il programma 105 Loves Music, in diretta ogni domenica per due ore, e con la conduzione del 105 Summer Tour, di cui è padrona di casa da 3 stagioni, e che infiamma le piazze italiane con tappe da oltre 30.000 persone l’una.

Nel giugno 2023 conduce la seconda edizione del LoveMi, in diretta su Italia1 e in piazza Duomo a Milano. In parallelo alla sua evoluzione artistica e personale, cresce la presenza social, con milioni di followers sulle principali piattaforme e l’attenzione di media e brand che vedono in lei uno dei migliori talenti della Generazione Z.

Ha un profilo Instagram @mariasole_pollio seguito da oltre 1.4 milioni di followers.