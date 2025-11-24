Marianna Corona, chi è la figlia dell’alpinista: età, lavoro, la malattia

Scrittore e alpinista, Mauro Corona è diventato negli ultimi anni anche un personaggio tv grazie alla sua continua partecipazione al programma Cartabianca di Bianca Berlinguer. Papà di quattro figli, ce n’è in particolare una che ha deciso di seguire le sue orme. Si chiama Marianna, ha 44 anni ed è anche lei una grande amante della montagna, della natura e della scrittura.

Chi è e cosa fa Marianna Corona

Lei ha infatti pubblicato un libro autobiografico, Fiorire tra le rocce, in cui ha reso nota la sua esperienza di malata oncologica. Negli anni ha infatti ricevuto la diagnosi di cancro al cancro e, in quel volume, ha parlato proprio del percorso affrontato con la malattia ma anche della sua rinascita. “Riprendere a vivere dopo una malattia grave non è guarire, ma rinascere” – si legge nella prefazione curata dal papà – “Si esce dal ventre del dolore e della paura, nuovi, piccoli, indifesi, sconosciuti a noi stessi“. L’alpinista ha inoltre raccontato di aver vissuto la miseria e la fame da bambino, ma di aver poi ricevuto molto dalla vita.

“A un certo punto è come se si fosse accorta che mi stava dando troppo, con la notorietà, con i libri, e ha cominciato a togliermi: mi ha tolto l’anima“, ha continuato lui. Durante un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Verissimo, Corona ha anche confessato di aver intuito il terrore di sua figlia, la paura di chi si sente ai ferri corti con la vita. “Mi ha colpito molto e mi ha cambiato: ogni mattina riparto da quello che resta“, ha infine concluso.

Come sta dopo la malattia

Il periodo più brutto della vita di Marianna Corona sembra essere superato, ma lei non ha di certo abbandonato l’amore per la scrittura, che è sempre stata molto presente nel suo processo di rinascita. Lei, ripensando a quei giorni, ha detto: “Il tumore mi ha lasciato grosse fragilità, mi sono aggrappata a quello che avevo attorno. Andavo avanti un giorno alla volta“. Oggi Marianna sta bene e ha fatto sapere che deve fare sempre i suoi controlli e che è costantemente monitorata. In più occasioni, papà e figlia – che sono sempre stati molto legati – si sono raccontati nello studio di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, e lì hanno parlato di quello che hanno dovuto affrontare dopo la diagnosi della malattia. Un periodo cupo che ha però portato la voglia di sperare.