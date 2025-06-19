Marianna Aprile: età, marito e figli, lauree, vita privata e carriera della giornalista

Curiosità sulla vita privata e la carriera della giornalista Marianna Aprile: dagli studi alla famiglia, cosa sapere.

Giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, nonché scrittrice, in queste settimane è tornata al timone, al fianco di Luca Telese, della versione estiva di In Onda. Anche quest’anno, infatti, Marianna Aprile sostituirà insieme a Telese, Concita De Gregorio e David Parenzo durante i mesi di giugno e luglio.

Professionista impeccabile, Aprile è una delle voci autorevoli del giornalismo italiano, che riesce con garbo e decisione ad evitare al talk di La7 il classico decadente chiacchiericcio confuso dei talk della tv moderna. E il pubblico sembra molto apprezzare.

Marianna Aprile, carriera e vita privata

Classe ’76, bare doc, Marianna Aprile è figlia d’arte: suo padre, infatti, è il giornalista e scrittore Pino Aprile, ex direttore di Gente e autore del best-seller Terroni. Marianna Aprile, dopo la maturità classica, ottenuta a Roma dopo il trasferimento della famiglia, ha frequentato l’Università La Sapienza di Roma, laureandosi nel 2000 con lode in Antropologia.

Proprio quell’anno inizia a seguire le orme paterne, scrivendo i primi articoli per Novella 2000. A 23 anni entra nella redazione di Vespina, contenitore d’informazione diretto da Giorgio Dell’Arti, passando poi – nel 2008 – al magazine Oggi. Qui scalerà velocemente le gerarchi del giornale, passando da notista politica a capo-redattrice, ruolo che ricopre attualmente.

Il debutto come conduttrice avviene nel 2014, con la trasmissione Millenium, su Rai 3 ma la giornalista è spesso ospite fisso in diversi talk di successo, sia della terza rete di Viale Mazzini, sia su La7, a Otto e Mezzo. Dall’agosto del 2022 ha iniziato a condurre la versione estiva de In Onda, su La7, sostituendo in quelle settimane, insieme a Luca Telese, la coppia formata da Concita De Gregorio e David Parenzo.

Come accennato, Aprile è anche una scrittrice di successo: per Piemme, nel 2019, ha pubblicato Il grande inganno: first lady, nemiche perfette ed eroine silenti: così la politica nasconde le donne, mentre per La nave di Teseo, nel 2021, ha pubblicato In balia. Su Rai Radio 1, insieme a Luca Bottura, ha condotto il programma Forrest fino al 2023. Della sua vita privata, invece, si sa molto poco: la giornalista è molto riservata e tiene il suo privato lontano dai riflettori.