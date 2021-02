Il confronto fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, era atteso ed è avvenuto a soli 3 giorni dall’eliminazione di quest’ultima. La quarantesima puntata del Grande Fratello VIP 5 si è aperta così. Alfonso Signorini chiama Tommaso e Stefania all’attenzione mostrando loro un filmato particolarmente incisivo su ciò che è accaduto lungo le 22 nomination della Ruta in questi 5 mesi. Vengono invitati ad andare in giardino, c’è proprio Maria Teresa:

Io puntavo molto su di voi. Sono arrabbiata con me stessa, credevo in voi. Non volevo piangere quando sono andata via, questa casa è stata la mia protezione per 5 mesi. Mi sono sentita tradita perché io sono sempre parlato con loro e pensavo mi comprendessero. Ricordatevi di questi cinque mesi passati insieme.

Stefania risponde rivolgendosi a Signorini che le ha chiesto di replicare: “Maria Teresa fa sempre delle cose particolari, ha fatto la maglietta delle 22 nomination per celebrare qualcosa. Eri molto rattristata dalle parole di Malgioglio e dalla storia con Francesco Baccini” Tommaso Zorzi la segue : “Sono stati giorni non semplici, ne abbiamo parlato con Stefania”

Maria Teresa Ruta lo interrompe particolarmente irritata: “Io però fuori ho visto delle cose brutte, dicevate su di me che ero una Rottermaier” Tommaso e Stefania negano, ma l’influencer prova a spiegare il perché di questo volta spalle: “Nelle ultime settimane sia io che Stefania abbiamo notato in te un atteggiamento che non comprendevamo più”

Maria Teresa : “Ma come? Un amico dovrebbe parlarne…”

Guenda Goria, amica di Zorzi e della Orlando, interviene dallo studio: “In virtù della stima che ho per voi, io ci so rimasta molto male per la nomination di Tommaso. Contavo tantissimo nella vostra amicizia, questa vicenda le ha fatto molto male. Mia mamma meritava la finale” Maria Teresa conclude il faccia a faccia uscendo dalla casa del Grande Fratello VIP con un saluto dolceamaro: “Io ormai sono fuori, voi però non continuato a parlare male alle spalle. Io vi ho voluto bene, ma questo è un problema mio“.