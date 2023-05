Maria Giovanna Maglie è scomparsa questa mattina, martedì 23 maggio 2023, a Roma all’ospedale San Camillo Forlanini per una complicazione legata alla malattia che da tempo l’aveva colpita. La notizia è arrivata dai social con un messaggio dell’amica Francesca Chaouqui postato alle 6.30 di questa mattina.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Nata nel 1952 a Venezia, Maria Giovanna Maglie ha iniziato la sua carriera giornalistica a L’Unità alla fine degli anni ’70 occupandosi di politica internazionale, ma lascia poi nel 1987 per divergenze col PCI. Arriva in Rai nel 1989 e nel 1990 viene inviata dal Tg2 in Medio Oriente per seguire la prima Guerra del Golfo e viene poi incaricata della corrispondenza da New York fino al 1993. L’addio alla Rai, da cui si dimise, non fu privo di polemiche e di scandali: fu coinvolta in un’inchiesta su presunti rimborsi spese gonfiati durante i suoi soggiorni all’estero, ma la vicenda è stata archiviata su richiesta del PM per insussistenza del reato di truffa.

Tante le collaborazioni con diverse testate giornalistiche, da Il Giornale a Il Foglio, passando per Libero. Dal 2015 su Dagospia curava una rubrica di politica USA, America fatta a Maglie, e per la stessa testata aveva commentato la campagna elettorale di Trump e la sua presidenza. Tante anche le sue partecipazioni come opinionista, anche in programmi pop; il progetto di un suo ritorno in tv con un programma tutto suo, di cui si era parlato prima della Pandemia, non si è mai realizzato. Le condizioni di salute sono poi peggiorate negli ultimi anni, fino al ricovero di questa notte.