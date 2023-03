Maria De Filippi: “Uomini e Donne trash? Non me ne frega niente” (video)

Oggi pomeriggio, va in onda l’ultimo atto della partecipazione di Desdemona Balzano ad ‘Uomini e Donne’. La donna, che, nella precedente registrazione, ha manifestato un blocco sentimentale nei confronti di Giuseppe, è stata raggiunta da una segnalazione raccolta da Armando Incarnato. La donna, gestita da un manager, avrebbe voluto sfruttare la visibilità del programma per ritornare in auge come attrice e, un giorno, partecipare come concorrente al ‘Grande Fratello Vip’ o, in coppia, a ‘Temptation Island’.

Degli audio compromettenti, ascoltati unicamente da Gianni Sperti, incastrerebbero, senza possibilità d’appello, la donna (“E’ imbarazzante quello che dici in questo audio. Che la trasmissione è molto trash. Non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato Claudio in malo modo. Dice ancora: ‘Non so se stanno spingendo Armando verso di me. Se mi chiede di uscire una sera ci esco volentieri ma una storia con lui non me la farei mai. E conclude: ‘Con più ci resto e meglio è”). Ma non finisce qui. Perché la dama, per fini lavorativi, invierebbe, ai propri followers, un messaggio in privato per avviare una call privata di 30 minuti a 29.99 Euro.

De Filippi: “Io penso che tu debba lasciare lo studio. Questa è una mia opinione”.

Dopo qualche minuto, Desdemona vuole rientra in studio per dare una spiegazione alla padrona di casa per le note vocali:

De Filippi: “Trash? Io la faccio non ho nessuno problema. Non ho trovato la parola offensiva. Non me ne frega niente davvero. Come se mi parlassi del nulla. Non mi offendo davvero. Non voglio perdere tempo nel parlare di qualcosa di cui non mi interessa nulla. Non mi sono sentita offesa sulla parola trash”

Desdemona: “Mi sono innamorata di Giuseppe. Lui vive a Napoli, io a Savona. Gli ho detto: “Cerchiamo di unire l’utile ed il dilettevole […] Penso di non meritare quello che mi è successo oggi, di non essere una persona da prendere e di essere cacciata via”.

De Filippi: “C’è qualcosa che non va rispetto alle finalità del programma. Non è assolutamente personale. Tutto mi sembra un po’ strano. E’ un po’ tutto too much. Bisognerebbe fare questa stemperatura in una seduta di psicoanalisi e non ad Uomini e Donne. Con Giuseppe è un blocco che non ti può risolvere una trasmissione di Canale 5”.

