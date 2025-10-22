“Maria De Filippi ha fatto una promessa a Gemma”, le indiscrezione su Uomini e Donne

I colpi di scena a Uomini e Donne sono all’ordine del giorno, il daiting show di Maria De Filippi ha un seguito molto ampio, anche grazie ai vari protagonisti che cercano l’amore nello studio televisivo. Uno dei personaggi più storici, colonna portante del trono over, è senza ombra di dubbio Gemma Galgani, che sono più di quindici anni che è alla ricerca dell’amore nel programma.

Ora, secondo le indiscrezioni che riguardano l’amatissimo show, pare che Maria De Filippi abbia fatto una promessa molto chiara alla storica dama. Sebbene nel corso degli anni Gemma abbia più volte incontrato l’amore, sappiamo tutti che non è mai stata molto fortunata e le storie, anche quando sembravano promettere per il meglio, alla fine per un motivo o per un altro, sono sempre terminate.

Cosa ha promesso Maria De Filippi a Gemma Galgani

Secondo quanto riportato da Nuovo Tv pare che Maria De Filippi abbia fatto una promessa a Gemma Galgani. Quello di quest’anno potrebbe essere l’ultimo anno della dama a Uomini e Donne, che siede nel parterre del trono over ormai da più di quindici anni.

Si vocifera che Maria De Filippi avrebbe promesso a Gemma di aiutarla personalmente a trovare la persona giusta, un amore che possa vivere lontano dalle telecamere, senza polemiche, ombre o problemi. Se così fosse, e dunque la dama potrebbe davvero trovare un compagno, potrebbe davvero lasciare Uomini e Donne. Si tratterebbe di una svolta “storica”, poiché un trono over senza Gemma è qualcosa di inimmaginabile, ma se la conduttrice è vero che voglia aiutarla a trovare il suo “lieto fine”, il gran finale potrebbe essere vicino.

Quest’edizione di Uomini e Donne si è aperta con l’ennesima delusione amorosa per Gemma Galgani, che è stata rifiutata da Mario Lenti. Nonostante la dama abbia più volte provato ad avvicinarsi a lui, pare che il cavaliere non ne voglia sapere poiché è interessato ad altre donne. Così questo percorso non sarebbe iniziato per lei nel migliore dei modi, ma d’altronde anche nella precedente edizione – quando vari cavalieri sono arrivati con le migliori intensioni nei suoi confronti – le cose non sono mai finite bene.

C’è chi la chiama la “maledizione di Gemma Galgani”, chi accusa la dama di non essere davvero alla ricerca dell’amore e chi invece crede che davvero sia solo molto sfortunata. Poi c’è Tina Cipollari, da sempre sua “acerrima nemica”, che non perde mai occasione per prenderla in giro o attaccarla, quando si lascia troppo andare con i cavalieri o ci resta male dopo un rifiuto. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare, Maria De Filippi potrebbe intervenire in modo più concreto e, quindi, potremmo aspettarci di tutto, magari un casting ad hoc per la dama, un trono speciale o qualcosa di ancora più interessante. Staremo a vedere.