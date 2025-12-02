Maria De Filippi: età, dove vive, la laurea, il figlio Gabriele, il matrimonio con Costanzo

Potrebbe sembrare scontato credere di sapere tutto su di lei. Maria De Filippi è, infatti, una delle conduttrici più famose d’Italia e da più tempo sulla scena. Eppure, anche i fan più accaniti della presentatrice, forse non conoscono alcuni passaggi della sua vita privata.

La sua avventura nel mondo della televisione inizia nel 1992, quando entra nel gruppo Mediaset per condurre il talk show Amici, che, inizialmente trasmesso nel pomeriggio, diventa uno dei programmi di punta della rete.

Con una carriera che ha spaziato dalla conduzione alla produzione, passando per la scrittura e l’ideazione di format, De Filippi ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, consolidando il suo ruolo nel cuore del pubblico. Tra i suoi progetti più amati ci sono programmi come Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Temptation Island, Tú Sí Que Vales e, naturalmente, Amici di Maria De Filippi, che ha avuto un impatto enorme sulla cultura popolare italiana.

Maria De Filippi oltre lo schermo

Nata a Milano il 5 dicembre 1961, Maria De Filippi cresce a Mornico Losana, un piccolo paese nell’Oltrepò Pavese. Figlia di Giovanni, rappresentante di medicinali, e Giuseppina, professoressa di lettere, Maria si distingue fin da giovane per il suo spirito di iniziativa e la sua intelligenza. Dopo il liceo classico, si laurea in Giurisprudenza all’Università di Pavia, dove si specializza in Scienza delle Finanze, coltivando inizialmente l’ambizione di intraprendere la carriera di magistrato.

Tuttavia, il destino ha altri piani per lei. Dopo esperienze lavorative nel settore legale e nella ricerca sociale, Maria incontra Maurizio Costanzo, che la introduce nel mondo della televisione. Nel 1990, entra come assistente del noto giornalista e conduttore, con cui inizia anche una relazione che, seppur travagliata dagli eventi, culminerà nel matrimonio nel 1995.

Nel 1992, Maria debutta alla conduzione di Amici, un programma che sarà il suo trampolino di lancio. Il format, pensato inizialmente come un talk show per il pomeriggio, diventa un vero e proprio fenomeno culturale, in grado di incollare milioni di spettatori davanti alla televisione.

Un episodio che segna indelebilmente la sua vita e la sua carriera è l’attentato di via Fauro del 1993, quando la mafia, in un gesto di ritorsione contro Maurizio Costanzo, tenta di eliminarli con un’autobomba. Fortunatamente, l’attacco non ha esito letale, ma lascia un segno profondo nella psiche della conduttrice, che da quel momento affronta con maggiore riservatezza la propria vita privata.

Nel 2021, Maria affronta una sfida che segnerà la fine di un’era con la scomparsa del suo amato marito, Maurizio Costanzo, un grande dolore che la conduttrice affronta con riservatezza e dignità. Nel 2024, insieme a Fabio Fazio, presenta uno speciale in memoria del compagno di vita, dal palco del Teatro Parioli, simbolo della sua carriera e del loro legame indissolubile.

A livello personale, Maria ha sempre mantenuto una vita privata molto riservata, ma la sua dedizione alla famiglia è nota a tutti. Dopo l’affido di Gabriele nel 2002 e l’adozione ufficiale nel 2004, ha continuato a coltivare un forte legame con il figlio, che ha sempre protetto lontano dai riflettori.