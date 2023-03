Mare Fuori, le prime tre stagioni della serie fenomeno in DVD

Pochissime serie italiane negli ultimi anni possono vantare un grande successo di pubblico come Mare Fuori, un sentito e profondo racconto, con garbo e senza eccessi, del disagio giovanile che sempre più di frequente viene raccontato anche dalle cronache del Bel Paese. Un cast eccellente, tre intere stagioni per un totale di 36 episodi e una schiera di fan che i creatori della serie non avrebbero immaginato neanche tra le più rosee previsioni. E invece Mare Fuori è diventato un fenomeno culturale, anche grazie allo zampino di Netflix che lo scorso anno aveva aggiunto le prime due stagioni nel proprio vasto catalogo e a un passaggio in anteprima dei nuovi episodi su RaiPlay. E ora Mare Fuori è anche in DVD.

Le prime due stagioni di Mare Fuori erano già disponibili in altrettanti cofanetti in DVD e tra una manciata di giorni anche la terza stagione arriverà in DVD in un cofanetto che conterrà anche un poster esclusivo.

Mare Fuori, la prima stagione in DVD

“Mare Fuori ruota intorno alle storie di una serie di ragazzi finiti in un carcere minorile, dalle cui sbarre vedono quel mare ormai lontano per tutti loro.

I protagonisti principali sono Filippo, Carmine, Edoardo e Ciro. Filippo è un ragazzo milanese di buona famiglia che ha ucciso accidentalmente il suo migliore amico durante una notte brava. Carmine è di Secondigliano e vive con il peso di essere destinato a una vita criminale, da cui vorrebbe allontanarsi per condurre un’esistenza normale come parrucchiere. Edoardo è già un piccolo boss in attesa del suo primo figlio. Infine, Ciro sogna di diventare il padrone di Napoli”.

Il cofanetto della prima stagione di Mare Fuori contiene i 12 episodi suddivisi in 3 dischi e tre diversi video di backstage, uno per ciascun disco, per una durata totale di 600 minuti.

Mare Fuori, la seconda stagione in DVD

“L’Istituto di detenzione minorile è una sospensione del tempo e una riduzione dello spazio per quei ragazzi che nel pieno della loro giovinezza si sono rivelati pericolosi per la società in cui vivono. Lì dentro, nel vuoto provocato dallo sradicamento dal loro ambiente familiare e sociale, hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vorranno essere. Il primo passo da fare per compiere questo percorso è conoscere la famiglia da cui provengono e capire quella verso la quale tendono. Nella seconda stagione di Mare Fuori ogni detenuto si trova di fronte – come uno specchio – la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta. Seguirne le orme o rinnegarla? Troveremo nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nell’IPM (Istituto Penale Minorile) come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio, o Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. Se i protagonisti sono nuovamente i ragazzi rinchiusi nell’IPM, è fuori da queste mura che si indagano i veri responsabili dei crimini compiuti dai giovani detenuti, perché quando un minorenne sbaglia ci sono sempre degli adulti colpevoli di averli lasciati soli o di averli accompagnati su una falsa strada”.

Anche il confetto della seconda stagione di Mare Fuori è composto da tre dischi e presenta tutti e 12 gli episodi con qualche breve dietro le quinte e una photogallery dedicata ai protagonisti della serie.

Mare Fuori, la terza stagione in DVD

“L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. . È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Nella terza stagione di Mare Fuori i nostri protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. I protagonisti di Mare Fuori sono giovani ma il loro urlo rabbioso e violento è rivolto a noi adulti e mettersi in ascolto è un nostro dovere”.

Il cofanetto della terza stagione di Mare Fuori sarà disponibile dal 3 maggio 2023 e sarà in linea con quelli delle due stagioni precedenti: 12 episodi distribuiti in 3 dischi per una durata totale di 600 minuti. Oltre a qualche piccolo contenuto aggiuntivi, l’edizione al momento in pre-ordine include anche un poster dedicati ai giovani protagonisti della serie.