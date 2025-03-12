Mare Fuori 5 su RaiPlay: la trama dei primi sei episodi

Cosa succede nei primi sei episodi di Mare Fuori 5, disponibili in anteprima su RaiPlay dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 12 marzo 2025? L’attesa, per i fan del teen/prison drama targato Picomedia e Rai Fiction, è terminata: la Parte 1 della quinta stagione è ufficialmente disponibile sulla piattaforma, e sono numerosi i fan che hanno fatto le ore piccole per gustarsi subito i nuovi episodi.

Per promuovere il debutto della nuova stagione, tra l’altro, c’è un appuntamento tutto social da segnalare: oggi, alle 18:00, la prima puntata di Mare Fuori 5 sarà trasmesso integralmente durante una diretta su Tik Tok, sul canale ufficiale della serie (@marefuori), alla presenza del cast.

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Si rinnova così il rapporto tra il mondo dei social e più in generale del web e la serie tv, che è esplosa proprio grazie al passaparola online, trasformando Mare Fuori in un fenomeno di costume seguitissimo online. Ovviamente, senza dimenticare la messa in onda sulla tv lineare: Mare Fuori 5 debutterà su Raidue mercoledì 26 marzo, con sei prime serate. Lo stesso giorno, su RaiPlay saranno caricati i restanti sei episodi.

Mare Fuori 5, gli episodi

Episodio 1, “Il patto”

La scelta di Rosa (Maria Esposito) di non sposare Carmine (Massimiliano Caiazzo) e il suo conseguente ritorno in IPM si diffondono rapidamente in tutto l’istituto, creando sconcerto e disappunto sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Non è stata però per Rosa una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela (Giovanna Sannino).

Le due ragazze, infatti, dopo aver condiviso una scoperta sconcertante, si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Mentre all’IPM arrivano tre nuovi detenuti, Samuele (Francesco Alessandro Luciani) e Federico (Francesco Di Tullio) dal nord, e Simone (Alfonso Capuozzo), dalla provincia napoletana, il comandante Massimo (Carmine Recano) fa un incontro che accende la sua curiosità.

Episodio 2, “La ruota gira”

Mentre viene svelata la verità su Edoardo (Matteo Paolillo), Carmela cerca di mantenere le apparenze e Teresa (Ludovica Coscione), ancora ignara, tenta di contattare il ragazzo in tutti i modi. Milos (Antonio D’Aquino) si strugge d’amore per Cucciolo (Francesco Panarella), mentre Silvia (Clotilde Esposito) provoca Angelo (Luca Eduardo Varone): è proprio sicuro di non ricordarsi di lei? Mimmo (Domenico Cuomo) cerca di superare le proprie paure e fare la scelta giusta. Arrivano due nuove detenute: Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli). Intanto i due detenuti del nord incominciano un’attività poco lecita.

Episodio 3, “I rischi della fiducia”

Grazie a Carmela il clan continua a crescere, causando preoccupazioni in donna Wanda (Pia Lanciotti). Teresa si ostina a cercare Edoardo, mentre in IPM arriva anche Tommaso (Manuele Velo), un ragazzo benestante animato da un odio feroce verso tutti i detenuti.

La tensione aumenta a causa del giro di droga dei milanesi, che sfocia in una violenta rissa. Cucciolo, intanto, si riavvicina al fratello e si svela con Milos. Lino (Antonio De Matteo) invece cerca in ogni modo di alleviare l’angoscia di Silvia.

Episodio 4, “Non è colpa tua”

Tommaso fa un affronto a Rosa che non può restare impunito, mentre emerge il tragico passato del ragazzo. Cardiotrap riceve una bella notizia ma per l’entusiasmo rischia di rovinare il rapporto con Alina (Yeva Sai). I due nordici sottovalutano le capacità di Lino.

Carmela a fatica tiene il comando del clan, mentre Donna Wanda dal carcere ha ormai capito il suo gioco. Massimo fa una proposta a Micciarella (Giuseppe Pirozzi) che potrebbe dare un nuovo indirizzo alla sua vita. Simone intanto cerca di sfruttare una resa dei conti tra detenuti a suo vantaggio.

Episodio 5, “Strade perdute”

Mentre Lino prova a scoprire la verità su Angelo, si scontra con la sorella del ragazzo, Irene. Carmela tiene a bada a stento l’insistenza di Teresa, mentre porta avanti gli affari per conto dei Ricci. Micciarella invece prova a inseguire il nuovo obiettivo, ma un incubo torna a tormentarlo.

A rischiare di essere spezzato è anche il progetto di Cardio, che si trova coinvolto in una spirale di violenza scatenata da Samuele e Federico. Teresa e Carmela stanno avendo finalmente un confronto sincero, quando vengono interrotte in maniera improvvisa e inaspettata.

Episodio 6, “Il labirinto delle verità

È ormai evidente a tutti la pericolosità dei nordici, che Cardio ha pagato in prima persona. Nonostante siano chiusi in isolamento, i due riescono ad esercitare comunque la loro influenza. Nel frattempo, una ragazza misteriosa si aggira per i vicoli di Napoli.

Apparentemente è una sconosciuta, ma si rivela invece essere legata a qualcuno che conosciamo o credevamo di conoscere molto bene. Rosa affronta un momento doloroso e una verità che la riguarda riemerge, nonostante qualcuno abbia provato a seppellirla per sempre.