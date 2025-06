-SEGUI IL LIVEBLOGGING DELLA CONFERENZA STAMPA DI MARE FUORI 5!-

L’attesa sta per finire: Mare Fuori 5 a breve andrà in onda su Rai 2 e, prima ancora (come da tradizione), sarà in anteprima su RaiPlay. Per presentare la quinta stagione, oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, alle 12:00, si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Al Centro Sportivo Rai di Tor di Quinto a Roma sarà quindi lanciata la nuova stagione di Mare Fuori, che promette numerosi cambiamenti rispetto al passato, soprattutto sul fronte del giovane cast, che vede alcuni nuovi ingressi utili a dare nuova linfa alle varie storyline della serie.

Proprio il cast sarà presente in sala: tra loro, Maria Esposito (Rosa Ricci) e Domenico Cuomo (CardioTrap), affiancati dai colleghi adulti, Carmine Recano (Massimo, presente dalla prima stagione) e Lucrezia Guidone (Sofia). Ad affiancarli, il regista Ludovico Di Martino, al debutto nella serie tv. Infine, attesi anche Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction; Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Roberto Sessa, Produttore di Picomedia.

Come già accaduto in passato, Mare Fuori 5 avrà un’anteprima su RaiPlay: i primi sei episodi saranno disponibili online da mercoledì 12 marzo 2025, mentre su Raidue la serie andrà in onda da mercoledì 26 marzo. Proprio il 26 marzo sulla piattaforma saranno caricati i rimanenti episodi.

Mare Fuori 5 continuerà a raccontare l’adolescenza, con tutte le scoperte che caratterizzano questa età difficile e magica. Nell’IPM arriveranno nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania. L’amicizia e l’amore prendono spazio e leniscono il dolore per la segregazione.

I sentimenti scalderanno anche il cuore degli adulti, finora intenti a svolgere il proprio ruolo di controllo e contrasto alla delinquenza, ma alla fine coinvolti da avvenimenti inaspettati che li costringeranno a mettersi in gioco.