E’ Marco Mazzoli il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023. Con il 62% del televoto, il conduttore radiofonico è riuscito ad avere la meglio su Luca Vetrone (38%) che comunque si porta a casa la medaglia d’argento di questa edizione (e dopo aver superato una sequenza impressionante di televoti flash stasera).

Marco Mazzoli è l’undicesimo uomo a vincere il reality show di Canale 5, si aggiudica il premio di 100mila euro (la metà di questi in beneficenza). Pochi istanti dopo la proclamazione ha preso la parola per spendere due parole.

Visibilmente emozionato, Marco ha dedicato il premio al suo collega Paolo Noise, agli ascoltatori dello Zoo di 105 e ancor più specialmente a Chico Forti l’ex produttore televisivo ora in carcere, condannato all’ergastolo dal tribunale della Florida per omicidio.

“Ringrazio tutti, ma in particolare una persona che ha creduto in me ed ha fatto di tutto per farmi stare in questo programma: Celeste (Laudisio, ndr), la produzione, gli operatori e tutti quanti. Dedico questa vittoria a Paolo Noise, agli ascoltatori dello Zoo di 105 e ad una persona che si chiama Chico Forti. Era dentro di me quando non ce la facevo più, poi pensavo “Marco ma come fai a non farcela più pur sapendo che hai una data di uscita e Chico invece è in carcere ingiustamente da 24 anni e non ha ancora una data di uscita?” Chico ti amo, non vedo l’ora di tornare a trovarti in carcere“.

Il video della proclamazione:

IL LIVEBLOGGING SU TVBLOG

Isola dei Famosi 2023, cosa è successo nella finale del 19 giugno 2023

Cristina Scuccia è stata la prima eliminata della serata diventando la sesta classificata di questa edizione con solo il 33% del televoto, contro il 67% di Luca Petrone.

Marco Mazzoli ha vinto la prima prova della finale, chiamata il ponte verso la vittoria. Il gioco consisteva nella memorizzazione di 8 colori da ricomporre poi su di una piattaforma, Marco è stato il primo a completare la prova azzeccando la combinazione per primo, ma non solo. Ha potuto avere il ‘vantaggio’ di scegliere un naufrago da mandare a rischio eliminazione. Sceglie Alessandra Drusian. La stessa Drusian poi ha scelto il concorrente con cui sfidarsi al televoto. Sceglie Luca Petrone.

Il ragazzo riesce a superare il secondo televoto consecutivo, così la quinta classificata è stata Alessandra Drusian.

La seconda prova di resistenza (i letti inclinati) è vinta da Andrea Lo Cicero. Anche in questo caso al vincitore è stata data possibilità di mandare al televoto uno degli altri naufragi. Ancora una volta Luca Petrone è il prescelto “Questi momenti li serviranno per crescere” e riceve i fischi dallo studio. Nonostante ciò, Luca supera il terzo televoto flash di fila mandando a casa Pamela Camassa, quarta classificata.

La terza sfida ha visto ancora una volta la velocità al centro. I tre naufraghi rimasti in gioco hanno provato a completare un percorso verticale nel più breve tempo possibile, ma il più veloce è stato Marco Mazzoli che diventa il primo super finalista di questa edizione.

Il televoto che ne è seguito tra Luca e Lo Cicero ha deciso il secondo super finalista, Luca Vetrone. Andrea Lo Cicero è quindi il terzo classificato.