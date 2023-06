Siamo arrivati alla finale de L’isola dei famosi 2023, edizione condotta da Ilary Blasi e con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nei ruoli di opinionisti. Dopo l’appuntamento di venerdì scorso per la semifinale -slittata di qualche giorno a causa della morte di Silvio Berlusconi- questa sera scopriremo chi sarà il naufrago trionfatore. Ecco tutte le informazioni sulla puntata finale che noi di TvBlog seguiremo con il nostro consueto liveblogging dalle 21.30 circa.

Isola dei Famosi 2023, chi sono i finalisti

Ecco chi sono i finalisti dell’Isola dei Famosi 2023:

Luca Vetrone: Il naufrago arrivato all’Isola come “nip”, come ha ricordato Vladimir Luxuria, ha ottenuto un posto per la finale dopo aver avuto la meglio sui competitor nella prima prova della semifinale. La prova consisteva nello spingere con la testa un pallone da calcio strisciando con il corpo sulla sabbia.

Marco Mazzoli: È stato il terzo naufrago ad essersi conquistato un posto per la finale. Si contenderà la vittoria dopo aver vinto una prova in cui, dopo aver recuperato dei pezzi, ha assemblato una costruzione a forma di fiamma. E’ entrato in gioco insieme al collega Paolo Noise che si è ritirato per problemi di salute.

Andrea Lo Cicero: È il quarto naufrago ad essersi aggiudicato un pass per la finale. Ha vinto la prova del “palo della cuccagna honduregna”, sfidando e battendo Cristina Scuccia.

Cristina Scuccia: È stata la quinta concorrente a diventare finalista. Per lei la qualificazione è avvenuta dopo aver vinto il televoto con Gian Maria e Alessandra.

Alessandra Drusian: Arriva in finale all’insaputa degli altri naufraghi che non sanno, almeno ufficialmente, che è sull’Ultima Spiaggia. Lì ha battuto al televoto Nathalie.

Dove vederlo in tv e streaming

E’ possibile seguire la finale dell’Isola dei Famosi 2023 a partire dalle 21.30 su Canale 5, in diretta, e anche in streaming su MediasetInfinity. Noi di Tvblog, inoltre, la seguiremo -minuto per minuto- insieme a voi, per scoprire chi vincerà questa edizione del reality show targata Canale 5.