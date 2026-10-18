Marco Liorni riaccende L’Eredità: il ritorno su Rai 1 tra nuovo gioco, Bonus 25 e cambio professoresse

Marco Liorni riaccende L’Eredità. Da domani il quiz più longevo del preserale di Rai 1 torna al suo posto, dopo il ciclo di Reazione a catena con Pino Insegno. Per L’Eredità non c’è aria di crisi: la nuova stagione arriva con il traguardo delle 25 edizioni, un gioco inedito, il Bonus 25 e due nuove professoresse, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.

Dal 19 ottobre il preserale Rai riparte dopo Reazione a catena

Il ritorno de L’Eredità nel preserale di Rai 1 è fissato per lunedì 19 ottobre. Il game show prenderà il posto di Reazione a catena, condotto da Pino Insegno, in una staffetta che il pubblico conosce bene. Stavolta, però, c’è un passaggio in più: il programma festeggia le 25 edizioni e resta il game più longevo in onda con continuità sulla rete principale del servizio pubblico.

Marco Liorni, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha escluso qualsiasi segnale di stanchezza. Anzi, ha parlato del quiz come di un programma ormai maturo, più consapevole, ma ancora abbastanza giovane da voler provare qualcosa di nuovo. Ed è qui la sfida: restare riconoscibili per chi segue il programma da anni, senza dare l’idea di vivere solo di abitudine.

Perché il preserale è anche questo: la tv accesa mentre si prepara la cena, si rientra dal lavoro, si aspetta il Tg1. La familiarità conta, eccome. Ma basta poco per far sembrare un gioco troppo consumato. Le novità annunciate vanno quindi in una direzione chiara: rinfrescare il meccanismo, senza togliere al pubblico i suoi punti fermi, dalla gara a eliminazione fino alla Ghigliottina finale.

Le novità: “Sbagliando s’impara”, Bonus 25 e l’arrivo di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci

La nuova edizione de L’Eredità si aprirà con un gioco inedito: “Sbagliando s’impara”. Il meccanismo, raccontato da Marco Liorni a Tv Sorrisi e Canzoni, è semplice e immediato. Il conduttore proporrà ai concorrenti una frase, un modo di dire o un titolo volutamente sbagliato. L’esempio citato è “Il Signore degli agnelli” al posto de “Il Signore degli anelli”.

Il concorrente avrà 7 secondi per trovare l’errore e dire la formula corretta. Una novità piccola solo in apparenza, perché gioca su un riflesso comune: sentire qualcosa che suona male e volerlo rimettere subito a posto. È il tipo di gioco che può coinvolgere anche chi guarda da casa, magari rispondendo a voce alta prima del concorrente.

Arriva poi il Bonus 25, un premio aggiuntivo da 25 mila euro che potrà scattare durante una delle quattro sfide a tempo della Scalata doppia. Non finirà però subito nel montepremi: quei soldi si sommeranno solo se il concorrente arriverà alla Ghigliottina. Cambia anche la squadra delle professoresse. Al posto di Linda Pani e Greta Zuccarello entrano Ofelia Passaponti e Marta Antonucci (chi sono).

Liorni ha spiegato che tra loro è già nata una buona sintonia, pur arrivando da esperienze diverse. Non ha nascosto, però, l’affetto per Linda e Greta, definite quasi “figlie” dopo due anni di lavoro insieme. Anche questo fa parte del tono del programma: regole precise, tempi stretti, ma anche volti che puntata dopo puntata diventano familiari. Il cambio delle professoresse sarà quindi una delle curiosità delle prime settimane, mentre L’Eredità proverà a ritrovare subito il suo passo nel rito quotidiano del preserale.