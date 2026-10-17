Chi sono le nuove professoresse de L’Eredità, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci: scopriamo un po’ di curiosità su di loro

Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, chi sono le nuove professoresse de L’Eredità

La nuova stagione de L’Eredità riparte il 19 ottobre e, con il ritorno di Marco Liorni, porta in studio due volti nuovi: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. Giovani, già note tra concorsi di bellezza, passerelle, social e prime esperienze in tv, arrivano nel preserale di Rai 1 in un ruolo che il pubblico conosce bene: quello delle professoresse.

Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, il debutto con Marco Liorni nella nuova stagione

Marta Antonucci e Ofelia Passaponti saranno tra le novità della nuova edizione de L’Eredità. Il loro ingresso non è solo un cambio di volti in studio. Nel programma, le professoresse hanno sempre avuto un ruolo riconoscibile: accompagnano la puntata, entrano nei momenti di passaggio, danno ritmo al gioco e diventano presto familiari per chi segue il preserale.

Per questo ogni nuovo arrivo accende curiosità, ancora di più quando si tratta di nomi già passati dai concorsi di bellezza e molto seguiti sui social. Ofelia e Marta, infatti, hanno già attirato l’attenzione online anche con alcuni scatti estivi pubblicati sui rispettivi profili Instagram: foto in bikini, pose glamour, vacanze e momenti più naturali. Ma fermarsi solo all’immagine sarebbe riduttivo.

Il loro debutto a L’Eredità segna anche un passaggio preciso: dai titoli conquistati in passerella alla prova quotidiana davanti alle telecamere. E lì il discorso cambia. Il preserale ha tempi stretti, un pubblico largo e una visibilità continua. La sfida, per chi entra in quello studio, è farsi ricordare senza apparire costruita.

Dai concorsi di bellezza alla TV: i percorsi di Marta e Ofelia

Ofelia Passaponti è nata a Siena il 20 giugno 2000 e ha 26 anni. Il suo percorso tiene insieme studio, sport e spettacolo. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, ha conseguito la magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione, con una tesi sull’“effetto alone” e sulla percezione della bellezza.

Nel 2024, dopo aver vinto la fascia di Miss Toscana, è stata incoronata Miss Italia e ha ottenuto anche il titolo di Miss Sorriso. Da lì sono arrivati i primi passaggi televisivi: tra il 2024 e il 2025 ha affiancato Amadeus a La Corrida e nel 2025 è tornata a Miss Italia come coach e capitana delle concorrenti. Nella vita privata è legata al cestista Federico Casoni, apparso anche in alcuni contenuti social dal tono estivo e familiare.

Marta Antonucci, romana, ha 22 anni ed è alta 178 centimetri. Prima del nuovo ruolo a L’Eredità si è mossa tra danza, recitazione e passerelle: ha praticato danza per oltre dieci anni, dal classico al moderno fino al contemporaneo, poi ha studiato recitazione all’Actor’s Planet di Rossella Izzo e alla scuola Jenny Tamburi.

Nel 2022 ha conquistato la fascia di Miss Cinema Lazio, mentre nel 2023 è arrivata alle prefinali di Miss Italia ottenendo il titolo di Miss Roma. Il suo obiettivo dichiarato resta quello di affermarsi come attrice. Il debutto nel programma di Rai 1 può diventare una vetrina importante proprio perché quotidiana, popolare e molto seguita. La curiosità, alla fine, è tutta qui: capire se due volti già abituati all’obiettivo sapranno trovare, sera dopo sera, un posto nella memoria del pubblico.