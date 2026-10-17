Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, chi sono le nuove professoresse de L’Eredità
Chi sono le nuove professoresse de L’Eredità, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci: scopriamo un po’ di curiosità su di loro
La nuova stagione de L’Eredità riparte il 19 ottobre e, con il ritorno di Marco Liorni, porta in studio due volti nuovi: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. Giovani, già note tra concorsi di bellezza, passerelle, social e prime esperienze in tv, arrivano nel preserale di Rai 1 in un ruolo che il pubblico conosce bene: quello delle professoresse.
Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, il debutto con Marco Liorni nella nuova stagione
Marta Antonucci e Ofelia Passaponti saranno tra le novità della nuova edizione de L’Eredità. Il loro ingresso non è solo un cambio di volti in studio. Nel programma, le professoresse hanno sempre avuto un ruolo riconoscibile: accompagnano la puntata, entrano nei momenti di passaggio, danno ritmo al gioco e diventano presto familiari per chi segue il preserale.
Per questo ogni nuovo arrivo accende curiosità, ancora di più quando si tratta di nomi già passati dai concorsi di bellezza e molto seguiti sui social. Ofelia e Marta, infatti, hanno già attirato l’attenzione online anche con alcuni scatti estivi pubblicati sui rispettivi profili Instagram: foto in bikini, pose glamour, vacanze e momenti più naturali. Ma fermarsi solo all’immagine sarebbe riduttivo.
Il loro debutto a L’Eredità segna anche un passaggio preciso: dai titoli conquistati in passerella alla prova quotidiana davanti alle telecamere. E lì il discorso cambia. Il preserale ha tempi stretti, un pubblico largo e una visibilità continua. La sfida, per chi entra in quello studio, è farsi ricordare senza apparire costruita.
Dai concorsi di bellezza alla TV: i percorsi di Marta e Ofelia
Ofelia Passaponti è nata a Siena il 20 giugno 2000 e ha 26 anni. Il suo percorso tiene insieme studio, sport e spettacolo. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, ha conseguito la magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione, con una tesi sull’“effetto alone” e sulla percezione della bellezza.
Nel 2024, dopo aver vinto la fascia di Miss Toscana, è stata incoronata Miss Italia e ha ottenuto anche il titolo di Miss Sorriso. Da lì sono arrivati i primi passaggi televisivi: tra il 2024 e il 2025 ha affiancato Amadeus a La Corrida e nel 2025 è tornata a Miss Italia come coach e capitana delle concorrenti. Nella vita privata è legata al cestista Federico Casoni, apparso anche in alcuni contenuti social dal tono estivo e familiare.
Marta Antonucci, romana, ha 22 anni ed è alta 178 centimetri. Prima del nuovo ruolo a L’Eredità si è mossa tra danza, recitazione e passerelle: ha praticato danza per oltre dieci anni, dal classico al moderno fino al contemporaneo, poi ha studiato recitazione all’Actor’s Planet di Rossella Izzo e alla scuola Jenny Tamburi.
Nel 2022 ha conquistato la fascia di Miss Cinema Lazio, mentre nel 2023 è arrivata alle prefinali di Miss Italia ottenendo il titolo di Miss Roma. Il suo obiettivo dichiarato resta quello di affermarsi come attrice. Il debutto nel programma di Rai 1 può diventare una vetrina importante proprio perché quotidiana, popolare e molto seguita. La curiosità, alla fine, è tutta qui: capire se due volti già abituati all’obiettivo sapranno trovare, sera dopo sera, un posto nella memoria del pubblico.