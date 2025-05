In anteprima su TvBlog, trovate le dichiarazioni di Marco Liorni a Il Cacciatore di Sogni, il programma di Stefano Buttafuoco in onda su Rai 3 ogni domenica.

Marco Liorni a Il Cacciatore di Sogni: “Per anni, ho vissuto col freno a mano tirato. Non cerco più l’approvazione degli altri” (Anteprima TvBlog)

Domenica 23 febbraio 2025, torna Il Cacciatore di Sogni, il programma dell’inclusione ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, con la settima puntata che andrà in onda su Rai 3, alle ore 13.

Il vip ospite in studio di questa puntata sarà Marco Liorni, il conduttore attualmente in onda con due programmi, il game show L’Eredità e il varietà musicale di prima serata, Ora o mai più, entrambi in onda su Rai 1.

Liorni sarà il protagonista di un faccia a faccia intimo con Stefano Buttafuoco, all’interno del quale il conduttore condividerà tanti momenti inediti della sua vita. L’intervista è stata realizzata all’interno dello studio de L’Eredità, negli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Al centro del racconto di questa settima puntata, invece, ci sarà il sogno dell’albergo etico di Roma, un luogo dove l’accoglienza, più che un servizio, è una vera e propria missione.

Marco Liorni a Il Cacciatore di Sogni: dichiarazioni

Durante l’intervista, Marco Liorni si soffermerà sugli incontri più importanti della sua vita, in primis quello con sua moglie:

Il mio è un lavoro molto complicato, ti prende tutto il tempo, tutta la giornata. È un lavoro stressante e può capitare che, a volte, te la prendi con le persone che hai più vicino. In questo, mia moglie è sempre riuscita a farsi carico di alcuni miei momenti di stress senza farmeli pesare troppo.

Il conduttore ha quindi parlato dell’importanza della sua famiglia, concentrandosi sul suo ruolo di padre:

Penso di essere un padre che sa ascoltare, che sa dare i giusti consigli senza essere troppo invadente. Un buon padre deve dare la possibilità ai propri figli di potersi esprimere e di guidarli, stando sempre un passo indietro, per responsabilizzarli e per dar loro la possibilità di tirare fuori il loro talento e le loro potenzialità e capacità.

Riguardo le sue fragilità, oggi Marco Liorni afferma di essere una persona più forte e più risolta:

Per tanti anni, ho vissuto con il freno a mano tirato. Oggi non cerco più l’approvazione e il giudizio degli altri. Ho lavorato molto su questo mio limite. Mi sento più risolto e più forte come persona.

Di seguito, trovate una clip tratta dall’intervista.