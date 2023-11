Marco Lezzi: chi è l’ex fidanzato di Claudia Lenti di Uomini e Donne

Nella puntata odierna di ‘Uomini e Donne’, è apparso l’ex fidanzato di Claudia Lenti. Si chiama Marco Lezzi. Sono stati insieme sette mesi ma si sono lasciati in malo modo attraverso dei messaggi vocali. Non si sentono da mesi, per la precisione, da fine luglio (“Ci siamo lasciati più volte”). La dama l’ha bloccato su tutti i social. L’ultima volta si sono incontrati, settimane fa, al padel.

L’uomo ha chiamato la redazione, per partecipare al programma, lo scorso 24 ottobre.

“Sono qui per sapere se la storia è finita definitivamente. Devo rendermi conto se approcciandomi ad un’altra donna, il sentimento è passato del tutto. Ho rivisto Claudia e mi sono reso conto che non mi è indifferente”

Chi è Marco Lezzi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram, Facebook

Ha 52 anni e vive a Lecce e gestisce dei locali.

Il suo profilo Instagram è @lezzi.m. E’ presente anche su Facebook con l’account @fazzi.marco.3

La reazione di Claudia Lenti all’arrivo dell’ex fidanzato Marco Lezzi

Marco: “Io e lei siamo partiti sparati a mille. Ci siamo voluti veramente. Sto qui per capire se sono ancora innamorato. Non ho bisogno di pubblicità”

Claudia: “Ti ringrazio. Ho apprezzato il suo gesto. Non me lo aspettavo. Io adesso sto con Alessio, per me quella storia è chiusa. Mi hai fatto male. Ti ho amato tanto, la storia è chiusa. E vederti qui, in studio, non mi farebbe bene, mi ricorderebbe tutte le cose brutte. Le ho passate a fatica, ci sono stata malissimo. Nessun uomo mi ha fatto così male. Vederti qua, tutti i giorni, io ho chiuso quella cosa… ricordarmi quanto sono stata male, non me lo posso permettere. Non è giusto. Non mi andrebbe di farlo”

Marco: “Ho ascoltato ciò che aveva da dirmi. E’ una persona con cui abbiamo condiviso delle cose belle. Mi avrebbe fatto piacere rimanere. Però, quando ci si sente indesiderati, lascio tranquillamente la mia postazione. Vado via”

Dopo un lungo botta e risposta, Marco L. ha deciso di lasciare lo studio dopo che Claudia ha manifesto il reale interesse per Alessio (“Ho chiuso quella parentesi della mia vita, vado avanti a basta”) che, però, ha scoperto che l’attuale fidanzata abbia ricevuto in dono dall’ex un anello di fidanzamento con relativa proposta di matrimonio (rifiutata).