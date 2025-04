Marco Damilano protagonista del 25 aprile: speciale in prima serata su Rai3

Il 25 aprile si sta per avvicinare e, a renderci partecipe di una giornata così importante, sarà il giornalista Marco Damilano, che lavora anche come saggista, conduttore tv e opinionista italiano. L’ex direttore de L’Espresso conduce – ormai dal 2022 – la striscia di informazione Il cavallo e la torre, in onda su Rai 3. Nato da papà piemontese e mamma irpina, è stato un allievo dello storico Pietro Scoppola. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, ha aderito nel 1991 al movimento La Rete. Damilano si è in seguito laureato in storia contemporanea presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma, presentando una tesi sulla televisione italiana e sulla politica negli anni ’50 e ’60 del Novecento. In seguito ha conseguito un dottorato di ricerca in storia dell’Italia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre. Al momento è invece docente a contratto di comunicazione politica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nel corso di qualche sua pubblicazione, il giornalista ha spiegato che da bambino si recava spesso alla scuola elementare con uno scuolabus che percorreva sempre via Fani. Lo stesso successe il 6 marzo 1978, giorno in cui i terroristi erano in attesa dietro una siete per il famoso agguato di via Fani.

Dal giornalismo alla tv: la carriera di Marco Damilano

La prima volta in cui ha messo piede in una redazione giornalistica è stato nel 1995, quando Damilano ha lavorato come redattore di Segno 7, settimanale dell’Azione Cattolica. Nel 2000 ha invece lasciato il giornale insieme al direttore Pietro Pisarra, e ha in seguito collaborato con Diario e Sette – magazine del Corriere della Sera. Dal 2001 è invece stato parlamentare e cronista politico de L’Espresso, di cui è stato vicedirettore nel 2015 e direttore nel 2017. Dal 2022 ha invece iniziato a collaborare con il quotidiano Domani, in qualità di editorialista.

Nel corso degli anni, Marco Damilano è stato anche più volte presente in tv, iniziando dalla trasmissione Gazebo in onda su Rai 3. Dal 2017 al 2022 ha lavorato nel programma Propaganda Live, diventando in seguito uno dei principali opinionisti della Maratona Mentana e di Dimartedì. La Rai lo ha inoltre ingaggiato per condurre il programma Il cavallo e la torre e, nel 2025, anche La notte di Cutro, formate da 5 puntate brevi che ripercorrono la strage che ha visto morire 94 migranti nello sbarco della Calabria. Il giornalista ha anche lavorato per il cinema, diventando coautore del soggetto e sceneggiatore del film Piovono mucche, il quale racconta la vita di un gruppo di obiettori di coscienza in una comunità di disabili.

Marco Dimilano protagonista del 25 aprile su Rai 3

Il famoso giornalista e saggista sarà quest’anno protagonista di uno speciale organizzato dalla Rai in occasione del 25 aprile. Si tratterà di Ora e sempre 25 aprile, e sarà appunto dedicato agli 80 anni della Liberazione. Il programma verrà condotto in diretta da Casa Cervi, il prossimo 25 aprile alle ore 21.20 su Rai 3. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore lo scorso 7 aprile, dopo il suo solito appuntamento con Il Cavallo e la Torre.