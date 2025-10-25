Marco Columbro a Mediaset, tra passato e presente: perché il piccolo schermo lo aveva dimenticato

Quando è entrato dalla porta principale, durante la scorsa puntata di This Is Me, i più adulti – sia tra il pubblico che a casa – hanno avuto subito un brivido di emozione. Rivedere Marco Columbro su Canale 5 era necessario ed è stato, in qualche maniera, conciliante. La felicità di Lorella Cuccarini, ospite d’onore del programma condotto da Silvia Toffanin, nel riabbracciarlo era la stessa di una o più generazioni che lo hanno amato e lo amano ancora per quel che ha fatto in un passato televisivo non ancora finito nel dimenticatoio.

Paperissima, gli sketch in tv, le papere sono la sua comfort zone. Tutti (o quasi) si ricordano quella trasmissione, in cui Marco Columbro era proprio al fianco di Lorella Cuccarini. Impossibile dimenticare anche una delle fiction più amate: “Caro Mastro”, in cui l’attore e conduttore interpretava proprio la parte del docente accanto – tra gli altri – a una giovanissima Elena Sofia Ricci che, grazie a quel progetto, entrò ulteriormente nelle case degli italiani. Fu una delle serie più amate.

Marco Columbro, da Paperissima a Caro Maestro

Stiamo parlando di primi anni ’90, forse anche metà, Elena Sofia Ricci – in ricordo di quei tempi – ha scelto poi di fare i Cesaroni (nei primi anni del Duemila) in cui interpretava proprio un’insegnante. Columbro ha gettato il seme del successo nella fiction per famiglie e non solo. Poi è cominciata, per lui, una seconda fase: nel 2001 un’aneurisma cerebrale. La vita cambia e cambiano anche le priorità. Sono stati anni in cui ha cercato di ritrovarsi, ce l’ha fatta e si è rimesso in gioco. Come ha raccontato da Nunzia De Girolamo, in un’intervista a Ciao Maschio, è stato – fra le altre cose – anche in coma per 20 giorni. Correva l’anno 2024.

Insomma una seconda vita professionale ed emotiva piena di sorprese, ma il punto è che mentre l’attore e conduttore si rimetteva in sesto la tv lo inseriva nel dimenticatoio. Quando poteva (e voleva) tornare a fare cose e proporre progetti, trovava porte chiuse e “le faremo sapere”. Come se fosse, ancora, un esordiente. Non si può chiedere a un uomo, con esperienza e Curriculum, di cancellare anni di professionalità. Così si è reinventato a teatro. Senza dimenticare quello che gli ha dato (e potrebbe ancora dargli) il piccolo schermo.

Il legame con Lorella Cuccarini

Infatti il pubblico, a differenza di alcuni addetti ai lavori, lo considera moltissimo e non perde occasione per ricordarglielo. L’amicizia con Lorella Cuccarini è una testimonianza di quanto l’affetto non dipenda dalla condizione, attuale e precedente, o dallo Share: il bene resta bene. Anche se Columbro oggi si dice ugualmente realizzato, avendo trovato nuova linfa in altri contesti, è impossibile non notare – come accaduto a This Is Me – quanto il piccolo schermo sia ancora un complice per lui.

Quindi, compatibilmente con le esigenze e le aspettative televisive attuali, ritrovare Columbro nelle case degli italiani potrebbe essere solo un’occasione molto più accattivante della semplice operazione nostalgia. A una condizione: “L’importante è che possa esprimermi – ha detto Columbro in una delle recenti interviste – secondo le mie possibilità. Non amo alcuni tritacarne che ci sono oggi in televisione, men che meno la tv del dolore”. Il messaggio dell’interprete è chiaro.

This Is Me e non solo

Ora bisogna capire se l’apparizione a This Is Me è stata soltanto una piacevole casualità, oppure ci sarà spazio per l’ex volto di punta di Paperissima e Caro Maestro per altre incursioni. O magari progetti da iniziare, per riprendere dall’ultimo stop forzato. Uno slancio che farebbe bene non solo all’interprete, ma anche a una platea che vorrebbe ritrovare le icone del passato per fare i conti con un presente, talvolta, animato televisivamente dai medesimi meccanismi.