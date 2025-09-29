Marco Baldini: età, dove vive, moglie e figli

Marco Baldini è uno dei volti o meglio è una delle voci più note dello spettacolo italiano, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Marco Baldini ha sempre affascinato il pubblico italiano con la sua voce unica e la capacità di raccontare storie, emozioni e momenti della vita quotidiana. Rappresenta una figura di spicco della radio italiana, capace di alternare talento, resilienza e una narrazione sincera della sua esistenza, come ha mostrato recentemente.

Il suo percorso è un mix di successi professionali, esperienze televisive e cinematografiche, ma anche difficoltà personali affrontate con onestà e passione. Proprio la sua capacità di raccontarsi con sincerità lo ha reso un personaggio amato e seguito dal pubblico, che tutt’ora lo sostiene giorno per giorno.

Chi è Marco Baldini?

Nato a Firenze il 3 settembre 1959, oggi ha 65 anni e un percorso professionale che lo ha reso uno dei volti italiani più noti. La sua carriera inizia da giovanissimo, a soli 21 anni entra in alcune emittenti toscane, iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Il grande salto arriva però grazie a Claudio Cecchetto che lo accoglie su Radio Deejay, dove conduce programmi come Baldini Ama Laurenti, Tutti per l’una, Baldini’s Land e Marco Baldo Show. Il vero successo arriva però nel 1989 con Viva Radio Deejay, insieme a Fiorello, creando un sodalizio che segnerà per sempre la sua carriera.

Dal 2001 al 2008, Baldini prosegue con Fiorello su Rai Radio 2, sempre nel programma Viva Radio 2, consolidando la sua fama nel panorama radiofonico. Marco ha avuto esperienze in televisione e al cinema e nel 2008 esce il film Il mattino ha l’oro in bocca, ispirato alla sua autobiografia.

Il film racconta le difficoltà legate alla ludopatia, una battaglia personale e segreta che ha condizionato momenti importanti della sua vita privata e professionale. Ha collaborato con altre emittenti come Radio Kiss Kiss, Radio Manà Manà, RMC Sport Network e NSL Radio, dimostrando sempre passione per il suo lavoro.

Nel 2020 approda in televisione come opinionista a La vita in diretta, aprendo anche un canale YouTube dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo. Dal punto di vista personale, invece, Baldini è stato sposato con Stefania Lillo dal 2007 al 2014, un periodo segnato da problemi personali.

Anche la fede ha avuto un ruolo importante nella vita di Baldini, racconta episodi di devozione intensa e ha un tatuaggio dell’Arcangelo Michele sul petto come simbolo di protezione. La ludopatia è stata una sfida difficile, ma la sua trasparenza nel raccontarla ha permesso di sensibilizzare il pubblico, mostrando anche coraggio e determinazione.