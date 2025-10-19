Ospite a Domenica In dopo la sua bella esibizione di ieri sera a Ballando con le Stelle, Marcella racconta il rapporto con il fratello Gianni Bella: l’ictus del 2010, come sta oggi, e alcuni momenti straordinari di un legame profondo

Marcella Bella, come sta il fratello Gianni: la malattia e la dedica speciale

La presenza annunciata di oggi di Marcella a Domenica In diventa un richiamo importante al bel momento di ieri sera che ha visto la cantante siciliana di nuovo protagonista a Ballando con le Stelle.

Marcella a Ballando con le Stelle

Dopo una prima settimana di rodaggio, Marcella si sta dimostrando sempre più a suo agio sia con i compiti imposti dal programma che con il suo partner Chiquito. Il loro paso doble è stato uno dei momenti più apprezzati dal pubblico forse anche per la scelta musicale della cantante che per ballare ha chiesto un suo classico, Io Domani, scritto a quattro mani con il fratello Gianni, autore di quasi tutti i suoi successi più importanti. Marcella aveva chiuso con 33 punti della giuria ma con un malus di dieci punti riportati dalla settimana scorsa che l’avevano lasciata al penultimo posto. Il voto più basso è stato ancora una volta quello di Selvaggia Lucarelli (cinque) che ha pizzicato Marcella definendo la sua esibizione “il sacrificio del suo corpo agli dei pagani”.

Marcella ha risposto a tono: (“Ripeti sempre le stesse cose”) confermando il suo temperamento che nei giorni scorsi l’aveva vista reagire ad altre dichiarazioni non eleganti, sia sulla sua età che sulla sensualità delle sue esibizioni: “Non ho mai ballato in vita mia, e non penso di essere una di quelle che balla peggio qui. Quanto a come sono… mi sento bene, mi sento sexy. Se vogliono farmene una colpa… pazienza”.

Marcella, un omaggio a Gianni

In realtà l’esibizione di Marcella è stato anche uno splendido omaggio a suo fratello Gianni che compare solo parzialmente come autore solo nell’ultimo disco della cantante, Etnea, anche a causa delle sue condizioni di salute.

Fratelli nella vita e nella musica, Marcella (73 anni) e Gianni (78) si sono cresciuti a vicenda tra palchi, studi e canzoni entrate nell’immaginario pop italiano. Oggi, quando Marcella parla di lui, lo fa con una tenerezza concreta: niente retorica, solo fatti, ricordi e uno sguardo insieme fiero e preoccupato. L’ospitata televisiva diventa così l’occasione per aggiornare i fan su cosa è successo a Gianni, come sta oggi, e per ribadire — con parole semplici — quanto conti ancora questo legame.

Cos’ha avuto Gianni: l’ictus del 2010 e le conseguenze

Il 15 gennaio 2010 Gianni Bella è stato colpito da un grave ictus. Dopo mesi di riabilitazione, ha recuperato molte funzioni, ma ha perso la voce: la sua condizione è stata spesso descritta come un’afasia che gli impedisce di parlare in modo fluente. Nonostante questo, la mente è lucida e la musica non l’ha mai abbandonato: ha continuato a comporre e a “farsi capire” con gesti, sguardi, note. Lo si è visto anche nelle recenti uscite pubbliche, dove l’affetto del pubblico è stato travolgente.

Marcella ha parlato spesso di lui: nel 2015 aveva creato un evento organizzato al Teatro Dal Verme di Milano con Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Mario Lavezzi e molti interpreti che avevano cantato i brani di suo fratello.

Come sta oggi: la quotidianità, la riabilitazione, la musica

Negli ultimi anni, famiglia e dirette testimonianze hanno raccontato di alcuni progressi concreti: Gianni cammina, muove braccio e mano, comunica con lo sguardo; soprattutto, resta allegro e testardo nel modo migliore, trasformando il limite in una diversa forma di espressione. In un passaggio diventato simbolico, Gianni ha spiegato di “vivere la malattia come una resa a quello che è capitato”, ma di essere felice e grato alla vita: una frase che restituisce il suo carattere e la sua scelta di dignità quotidiana.

Le parole di Marcella su Gianni: cosa dice, cosa chiede, cosa spera

Marcella non ha mai smesso di parlare di lui, né di “tradurlo” al pubblico. In più interviste ha raccontato che non parla più come prima, ma ride, scherza, canticchia e modula note, dicendo anche che questa sua resilienza le ha insegnato molto: “Gianni ha mantenuto una gioia di vivere che ha contagiato tutti in famiglia. E quando ci chiedono come comunichino rispondo che ci basta uno sguardo per capirci. È davvero così”.

Il rapporto tra fratelli: arte, cura, riconoscenza

Se Marcella è la voce che ha reso popolari tanti brani, Gianni – pur avendo ottenuto diversi successi anche come interprete (Più ci penso, Non si può morire dentro, Questo amore non si tocca e l’Ultima Poesia, cantata proprio con Marcella a Sanremo) – resta soprattutto un autore.

L’omaggio più forte degli ultimi mesi è arrivato a Sanremo 2025, quando l’Ariston ha dedicato a Gianni, presente in teatro, una standing ovation poco dopo che Marcella aveva cantato L’emozione non ha voce, scritta da lui con Mogol per Celentano: un gesto di scena e di vita che ha mostrato quanto l’Italia artistica consideri Gianni ancora “presente”.

Marcella oggi a Domenica In

Per Marcella parlare di Gianni in TV non è solo cronaca rosa o memoria. È un modo per tenere alta l’attenzione sulla sua condizione clinica stabile ma complessa, per ribadire che l’ictus può togliere strumenti ma non per forza talento e relazione, e per ringraziare — pubblicamente — chi ha accompagnato questo percorso: famiglia, amici, pubblico.