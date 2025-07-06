Mara Venier pronta a lasciare la Rai, la decisione improvvisa della conduttrice scatena i vertici

La conduttrice sarebbe pronta a iniziare una nuova esperienza televisiva e la cosa potrebbe non piacere a viale Mazzini

Grandi novità in vista per Mara Venier e il suo futuro in televisione, proprio nell’anno in cui sarebbe andata in “pensione”, sembra proprio che sia arrivata la svolta. Ebbene la famosa conduttrice potrebbe lasciare la Rai per approdare su un’altra emittente, si tratterebbe di un passaggio temporaneo che però potrebbe comunque non piacere ai vertici Rai.

Com’era già successo con Simona Ventura, anche Mara Venier potrebbe diventare ospite fissa di Che tempo che fa, per l’esattezza del tavolo, la prosecuzione dello show condotto da Fazio. L’indiscrezione è stata riportata da Il Messaggero, ma al momento non ci sono ne smentite ne conferme da parte dei diretti interessati. La cosa, però, potrebbe non piacere all’azienda di viale Mazzini.

Mara Venier e il futuro in tv, cosa avrebbe deciso

Non sarebbe la prima volta che una conduttrice migra su un’altra rete, se il contratto non prevede alcuna esclusiva o comunque offre la possibilità di lavorare anche con altre reti, Mara Venier sarebbe legittimata a diventare ospite fissa del tavolo di Che tempo che fa. L’indiscrezione riportata da Il Messaggero al momento non avrebbe alcuna conferma da pare dei diretti interessati, ma non è un segreto che zia Mara abbia una grande ammirazione verso il programma di Fazio.

Tempo fa al Salone del Libro aveva detto senza mezzi termini che la Rai aveva perso il “suo programma più bello”, motivo per cui è plausibile che se le dovesse arrivare l’offerta di sedere al tavolo come ospite fissa, potrebbe essere ben contenta di accettare. Del resto la Venier quest’anno dovrebbe avere un impegno ridotto a Domenica IN, dal momento che dividerà la conduzione – e quindi anche gli impegni – con Gabriele Corsi. Ragion per cui potrebbe avere più tempo a disposizione e decidere di spenderlo come meglio crede.

Una conduttrice con tanti anni di carriera alle spalle come la Venier, può tranquillamente decidere di accettare soltanto le cose che le piace fare. E proprio come aveva fatto la Ventura – anche lei ospite fissa del programma di Fazio – anche lei potrebbe avere il “nullaosta” della Rai per migrare su Nove. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, quel che è certo è che a viale Mazzini potrebbero non gradire la scelta della Venier. Non che la cosa possa avere conseguenze, del resto una conduttrice come zia Mara non si può perdere e tantomeno metterla davanti a un out-out, quindi se la proposta dovesse essere valida e il volto storico della Rai vorrebbe accettarla, è probabile che la vedremo sedere al tavolo.

La presenza di un personaggio come lei incuriosirebbe sicuramente una grande parte di pubblico e per Fabio Fazio sarebbe un grande vantaggio per un programma che già ha un successo strepitoso.