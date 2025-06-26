Mara Venier presenta il nipote, figlio di Elisabetta: bellissimo 23enne

Mara Venier è sempre stata molto legata ai suoi nipoti, che compaiono spesso sui social e che non perde occasione di mostrare ai fan. Il loro è un rapporto unico, com’è stato dimostrato di recente con uno scatto condiviso dalla conduttrice Rai su Instagram. Nella foto c’è lei insieme a Giulio, il nipote 23enne figlio di Elisabetta Ferracini. Mara è inoltre nonna del piccolo Claudio Capponi, 6 anni, figlio del secondogenito Paolo.

Mara Venier e la foto con il nipote

Una foto che ha fatto sognare i fan. La Regina di Domenica In si è mostrata insieme al nipote Giulio e ha anche scritto: “Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna“. I due sono apparsi sorridenti e bellissimi, nonostante il periodo buio che la conduttrice ha dovuto attraversare. Il marito Nicola Carraro ha infatti avuto problemi di salute molto delicati, e sta ora affrontando un percorso di guarigione che dura da circa un anno. Da qui la decisione di Mara di trasferirsi a Milano per stare accanto a colui che anni fa ha conquistato il suo cuore. Nel 2023 la famiglia Venier ha invece attraversato anche un lutto: è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta e figura importantissima per il giovane Giulio.

Una perdita – questa – che ha segnato in modo indelebile tutta la famiglia. La conduttrice ha però sempre dimostrato di avere una grande forza, oltre che la capacità di tenere sempre ben salda la sua famiglia. Nel corso degli anni è infatti sempre stata un vero punto di riferimento per i suoi nipoti che, come lei stessa ha raccontato, rappresentano una delle gioie più grandi. Lo scatto ha intanto ricevuto centinaia di commenti da parte degli utenti del web. “Che bello complimenti Mara ma sopratutto a mamma Elisabetta“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Che bel ragazzo, siete stupendi“.

Il rapporto di Mara con il nipote

In un’intervista rilasciata per Gente, Mara Venier ha parlato proprio del nipote Giulio e a tal proposito ha detto: “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato“. Lei stessa ha svelato di averlo visto nascere, dato che è stata in sala parto con la figlia Elisabetta e che era più emozionata di lei. “Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo“, ha continuato.