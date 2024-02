Durante la puntata odierna di Domenica In, non sono mancati riferimenti alle polemiche scatenatesi dopo la puntata dedicata a Sanremo.

Mara Venier a Domenica In, il tormentone dopo le polemiche sanremesi: “Qui si può dire tutto!”

Quello che voleva dire, Mara Venier l’aveva già ampiamente detto all’intervista concessa a Il Corriere della Sera nel pieno delle polemiche scatenatesi dopo la puntata di domenica scorsa di Domenica In, andata in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

Nella puntata odierna, quindi, Mara Venier ha scelto di non ribadire ulteriormente il proprio pensiero, lanciando solo qualche riferimento qua e là e soprattutto un tormentone che è stato il leitmotiv di questa puntata: “Qui si può dire tutto!”.

L’appuntamento odierno si è aperto nell’anteprima con la vecchia sigla, Eh già… di Vasco Rossi, con quel “Io sono ancora qua” che oggi ha acquisito un ulteriore significato.

Citando Fiorello durante l’intervista ai Ricchi e Poveri, poi, Mara Venier ha ringraziato lo showman siciliano che, a Viva Rai 2!, aveva commentato il caso, discolpando sostanzialmente la conduttrice (“Far leggere quelle veline è stato un errore”):

Lo saluto e lo ringrazio di cuore…

Con Gigliola Cinquetti, invece, c’è stato inizialmente un scambio di battute sul “tenere botta”:

Cinquetti: “Ma noi zie siamo forti, cerchiamo di tenere botta!”

Venier: “Quello sempre! Ogni tanto qualcuno ci prova ma noi teniamo botta o cerchiamo di tenerla… Poi noi siamo venete!”

Sempre con la cantante di Non ho l’età, Mara Venier ha dato il via al suo tormentone:

Cinquetti: “Adesso sto facendo un ritorno al passato. Però, questo lo devo dire, sto iniziando un tour teatrale…”

Venier: “Qui si può dire tutto! Qui sono trent’anni, trenta, che qua da me si può dire tutto!”

Mara Venier, poco dopo, ha ribadito il concetto anche durante l’intervista a Francesco Renga e Nek:

Renga: “Io avevo i capelli lunghi fino… Fino al sedere, si può dire?”

Venier: “Qui si può dire tutto!”

Renga: “Te l’ho servita su un piatto d’argento!”

Un altro riferimento alle polemiche non è mancato anche quando Mara Venier ha interrotto involontariamente Nek, lasciandogli poi il tempo per terminare quello che stava dicendo:

Non ti voglio interrompere sennò poi dicono che non ti ho fatto parlare! Puoi fare e dire quello che vuoi!

Mara Venier, in breve, ha tentato di voltare pagina usando l’arma dell’ironia e non inasprendo ulteriormente i toni.