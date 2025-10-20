Mara Venier, 75 anni tra famiglia e televisione: le sfide e i traguardi della “zia” più famosa d’Italia

La chiamano zia da prima ancora che diventasse nonna, perchè lei – per il suo pubblico e gli affezionati – c’è sempre stata. Anche quando, magari, gli altri avrebbero voltato le spalle. Mara Venier, 75 anni e una carriera sfolgorante. Non tanto per gli obiettivi raggiunti, la lista – a proposito – è in continuo aggiornamento, quanto per quella voglia di fare e mettersi in gioco che ha sempre avuto. Sorrisi, ironia e tanta genuinità.

Il lato autentico di chi è cresciuta con sani valori, papà Giovanni e mamma Elsa hanno fatto tanti sacrifici per farla studiare. A partire da quel trasferimento a Mestre, quando Mara era ancora in tenera età, che le ha permesso di frequentare la scuola delle suore Canossiane. Poi la giovinezza comincia ad aprirle le porte del mondo dello show business: inizialmente la Venier si propone come modella, la rivista di moda Harper’s Bazaar ringrazia.

Mara Venier, un compleanno speciale

Il 1971 per lei è un anno di ulteriore svolta, debutta al cinema con Diario di Un Italiano. Il grande schermo per la conduttrice è un valore aggiunto, ma la sua anima professionale resta in televisione. Comunque ha lavorato anche in pellicole, se si possono definire ancora così, iconiche. Da Bar dello Sport a Diamanti, Ferzan Ozptek – noto regista – ha detto che la Venier è una risorsa anche cinematografica. Dal ’93 al ’97, però, è alla guida di Domenica In. Esattamente come oggi, ma all’epoca gli standard e le risorse erano leggermente diversi. Anche come pretese e aspettative personali.

Mara Venier in quegli anni, con la collaborazione di amicizie e colleghi di un certo peso, ha letteralmente contribuito a migliorare la quotidianità degli italiani attraverso scelte autoriali ed espedienti narrativi che vengono utilizzati ancora oggi. Subito dopo il passaggio a Mediaset, fino al 2000 dove resta al timone di numerosi format. Anche dalle parti di Cologno Monzese è molto apprezzata e questa, forse, è un’altra dote spesso sottovalutata della Venier. Con lei, come accade con pochi volti del piccolo schermo, non esiste il concetto di concorrenza.

Rai e Mediaset nella carriera della conduttrice

È talmente familiare per il pubblico che, sia Rai che Mediaset, quando possono, se la contendono. Infatti ha partecipato a programmi di successo come Tu Sì Que Vales, dove – tra gli altri – conosce Teo Mammucari con cui ancora adesso ha un legame molto forte. Poi c’è stata L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista. La vera soddisfazione professionale, per la “zia” più famosa d’Italia, però arriva al momento del ritorno in Rai. Stiamo parlando del passato recente. Ovvero dal 2018 a oggi. Quando, dopo diverse peripezie televisive, torna al timone di Domenica In e si riprende quello che ha sempre voluto. Considerazione e rispetto.

La Rai, per stessa ammissione della conduttrice che lo ha raccontato in diversi contesti, in un tempo non molto lontano la considerava una risorsa secondaria. Invece, negli ultimi anni, Domenica In – grazie alla verve della presentatrice e a un nutrito parterre di ospiti – è tornata a essere un appuntamento fisso e molto gradito. Non senza alti e bassi, ma Mara Venier non si arrende: “Il Direttore di rete Giancarlo Leone, insieme a parte dei vertici Rai, dissero che ero vecchia per condurre quel programma. Evidentemente dopo quattro anni sono tornata pischella”, ha dichiarato la presentatrice in una nota intervista al Corriere della Sera.

Il futuro in tv

Negli ultimi tempi le cose, in Rai e altrove, sono cambiate: vertici nuovi, palinsesti ritoccati, ma la “zia” più famosa d’Italia resta al suo posto non senza sorprese. Mara Venier, e questa forse è la lezione più importante in questo compleanno da ricordare, si sente di non dover dimostrare più nulla a nessuno.

Sul piano lavorativo sceglie di fare quello che la soddisfa maggiormente, senza dimenticare la volontà di togliersi qualche altra soddisfazione. A questo, ma non solo, si deve la sua presenza sul Nove da Fabio Fazio: “Ho trovato tanti amici”. Insomma 75 candeline per la Venier sono solo sinonimo di ripartenza tra affetti familiari e certezze televisive. L’unica bussola utile, in questo momento della sua vita, è l’affetto del pubblico. Quello – davvero – non manca mai.