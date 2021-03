Che Mara Maionchi definisca Simona Ventura “una signora della televisione” non è una notizia. Che lo faccia a Domenica In di fronte a Mara Venier lo diventa. Il perché è nel rapporto tra le due – Mara e Simona – che negli ultimi anni è tutt’altro che disteso (tanto per usare un eufemismo – vi ricordate della ‘blatta’?).

La Venier ha reagito senza scomporsi, celando con stile l’inevitabile imbarazzo. E lo ha fatto anche alcuni minuti dopo quando a nominare la Ventura è stato Morgan, intervenuto in collegamento da casa. In quel caso il cantante ha detto che vorrebbe fare un programma insieme alla Maionchi e a “Simona“, come accaduto in passato a X Factor.

Mara Maionchi ha nominato la Ventura (che la prossima settimana debutterà con Game of games su Rai2) rispondendo alla domanda della Venier sul suo approdo in televisione e spiegando che Simona non ebbe bisogno di concorso per prendere parte alla versione italiana del talent show, che allora fu testato su Raidue, proprio perché “era una signora della televisione“.

Per la cronaca, l’ospitata della Maionchi a Domenica In era di natura promozionale, visto che dal primo aprile su Amazon Prime Video inizierà Lol – Chi ride è fuori. Per questo motivo sono state mostrate alcune clip di presentazione del format che vede la Maionchi al fianco di Fedez. A proposito: tra quante ore scoppierà l’ennesima polemica tutta interna alla Rai per il fatto che la tv pubblica promuova un prodotto televisivo in onda altrove?