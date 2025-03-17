“Questa sera vi mando un saluto speciale: a presto!” così si è congedata venerdì scorso dal suo ultimo Tg2 Post Manuela Moreno, conduttrice affermata della testata giornalistica della seconda rete Rai che ha appena lasciato dopo 23 anni di permanenza.

L’addio al Tg2

L’arrivederci in video è stato un segnale chiaro, oggi arriva anche la conferma dell’agenzia stampa AdnKronos che aggiunge testualmente: “Passa, in distacco, alla direzione Approfondimenti della Rai, guidata da Paolo Corsini, per debuttare presto in un programma con Peter Gomez nell’access prime time di Rai 3“.

E’ di giornata un’Instagram Story pubblicata dalla stessa Moreno in cui si mostra insieme al giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano online: “A cosa brindiamo? Non so a cosa, però a qualcosa brinderemo” scherza lui mentre la collega gli dice qualcosa all’orecchio “Non lo dire a nessuno“.

La coppia – così come il programma – sarà tutta da scoprire, intanto il Tg2 perde di certo uno dei suoi volti più rappresentativi e questo avviene in un periodo particolarmente tribolato per il telegiornale di Antonio Preziosi.

Un mese fa una nota di protesta del Comitato di Redazione del TG2 ha messo nero su bianco la crisi di ascolti che imperversa nell’edizione delle 20:30 “Ormai non si può più parlare di preoccupazione, ma di vero e proprio allarme. Gli ascolti del TG2 stanno toccando minimi storici, una situazione avvilente che la redazione non merita. La direzione ha annunciato da tempo un piano di rilancio per l’edizione della sera, cui di fatto non è stato dato alcun seguito”.

A ciò fanno seguito tutt’ora le voci di una ipotetica chiusura dello spin-off Tg2 Post, oggi sottolineata anche da Dagospia nella rubrica “A lume di Candela”: “A preoccupare non poco i vertici Rai sono anche i risultati disastrosi del Tg2 Post“.

Manuela Moreno, il percorso al Tg2

Nel suo periodo al Tg2, cominciato nel 2002, Manuela Moreno ha lavorato prima alla redazione cultura e spettacolo e poi alla redazione esteri. Ha seguito e raccontato eventi storici e drammatici come l’attentato alla maratona di Boston nel 2013, gli attentati in Francia del 2015, a Bruxelles nel 2016 e al London Bridge nel 2017. E’ stata corrispondente per gli Stati Uniti, dove ha seguito la campagna elettorale della prima Presidenza Trump fino alla elezione, nel 2016.

Ha condotto le principali edizioni del Tg2, sia diurna che serale. Nel 2019 è diventata conduttrice del Tg2 Post e contemporaneamente ha fatto da spalla a Fiorello nel ruolo di ‘giornalista d’inchiesta’ per alcune gag nei due anni di Viva Rai 2.

Quella su Rai 3 per Manuela Moreno non è una prima volta, nell’estate 2023 ha condotto la seconda edizione del talk Filorosso. Ora, la nuova esperienza l’aspetta.