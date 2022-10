Mamme vip 2022: i figli delle ex protagoniste di Uomini e Donne

Di fronte a tante rotture, il 2022 è stato anche un anno ricco di nascite. La cicogna ha bussato nelle case di tante ex protagoniste di ‘Uomini e Donne’. Scopriamo assieme chi, nell’ultimo anno, è diventata mamma o chi si appresta ad esserlo nel 2023.

Mamme vip 2021 - 22: le gravidanze da tenere d'occhio nei prossimi mesi

Poche settimane fa, l’ex Miss Italia ed il marito hanno annunciato, sui rispettivi social, di essere in attesa del secondo figlio. La coppia ha già una bambina di nome Arya.

Come tante future mamme, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne (ai tempi fu scelta da Mattia Marciano), ha postato, su Instagram, la prima ecografia del/la nuovo/a arrivato/a che nascerà ad aprile 2023 sotto il segno del Toro.

La donna, rispondendo alle domande dei followers, ha confessato che vivrà questa gravidanza da sola. Infatti, nonostante il gossip, questa estate, l’abbia collocata assieme al calciatore Alessandro Murgia, ha deciso di non rivelare l’identità del futuro papà:

Non è un periodo facile, ma ho la cosa più bella del mondo dentro di me e la gioia più grande nella vita di una donna. E lei/lui mi saprà dare l’amore e la forza per superare tutto […]. Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta.