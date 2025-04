Malore per Carlos Santana: ricovero d’urgenza, le sue condizioni

Momenti di apprensione ieri sera al Majestic Theater di San Antonio, Texas, dove era atteso per salire sul palco uno dei più iconici chitarristi di sempre, Carlos Santana (77 anni). L’artista è stato colto da un malore poco prima di uno spettacolo dal vivo. Secondo il noto portale d’informazione statunitense TMZ, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Il malore si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 22 aprile mentre Santana si trovava già all’interno del teatro per prepararsi all’esibizione. A confermare l’accaduto è stato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Antonio, intervenuto poco dopo le ore 17 per prestare soccorso a un “paziente anziano svenuto”, poi identificato come lo stesso artista.

Carlos Santana si sente male prima di un concerto, il motivo

Noto in tutto il mondo per il suo stile incofondibile che unisce rock, blues e sonorità latino-americane, Santana è stato trasferito in ospedale in ambulanza per accertamenti. Ma non sarebbe mai stato in pericolo di vita. A fornire un aggiornamento rassicurante è stato l’ufficio stampa del musicista, che ha parlato di un episodio “legato alla disidratazione”. Un malessere non insolito per chi è impegnato in tour frenetici.

“Sta bene e non vede l’ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati Uniti”, si legge nella nota diffusa alla stampa. A confermare il rinvio del concerto è stato anche il manager di lunga data dell’artista, Michael Vrionis. Quest’ultimo ha sottolineato come la decisione sia stata presa “per pura precauzione e nel pieno rispetto della salute di Carlos”.

I fan verranno informati a breve sulla nuova data. Avranno la possibilità di richiedere un rimborso nel caso in cui non possano partecipare al recupero dello show.

Intanto è arrivata anche una buona notizia: la tappa di questa sera, 23 aprile (a Sugar Land, sempre in Texas), è stata confermata. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Santana il tour statunitense prosegue come da programma. A testimonianza del buon recupero del musicista.

Carlos Santana è dunque pronto a continuare il suo tour a quasi 80 anni, dando ancora una volta prova di un’energia e di una passione fuori dal comune che lo hanno sempre contraddistinto nel corso di tutta la sua carriera della musica. La paura è stata tanta, non solo da parte dei fan, ma il peggio sembra essere alle spalle.