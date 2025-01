Malena è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 18 gennaio 2025 per parlare del suo addio definitivo di attrice di film per adulti. E lo ha spiegato lei stessa, appena iniziata l’intervista, ammettendo di voler tornare ad essere Filomena Mastromarino.

“Ho deciso di smettere con il lavoro nel cinema per adulti dove tutti mi conoscono con il nome d’arte di Malena. Il personaggio resta ma ci tengo a riprendermi Filomena, tantissimo. Era iniziato con un mio piccolo problema di salute, poi con quello di mia madre. Mi sono resa conto che Malena stava annientando completamente Filomena che aveva una parte molto emotiva. Il personaggio si mangia la persona. Io posso parlare tanto di me nelle varie interviste però io sono una donna che ha bisogno di andare avanti con la propria vita personale che era diventato impossibile con la routine del lavoro. Per molti non è un lavoro, è tutto bello, facile, divertente. Invece no. Oltre alla luce e ai set c’è quella parte di serate, spettacoli, dove sei tra la gente. A me ha fatto rimbalzare dalla sedia è quando ho mandato un messaggio all’agente e mi ha detto “Tu ti vesti, prendi il treno e vieni a fare la serata“. Io fisicamente non potevo, non ero più libera di dire di no“.

Poi ha continuato:

“Penso che Filomena abbia dato tanto a Malena, anche Malena mi ha dato tanto. Ma a chi lavorava per me nel procurarmi serate, non bastava mai. Mi sono lasciata prendere ma pensavano fossi una gallina dalle uova d’oro. Non ho il cervello di una gallina e ho detto BASTA. Dimagrivo, deperivo. E quel messaggio non lo dimentico più. A 40 anni, dopo aver fatto anche un lavoro da agente immobiliare, adesso nn posso decidere di stare a casa ferma perché ho un problema di salute? Allora Basta. Questo lavoro è gestito prevalentemente da maschi e il più delle volte non c’è stata umanità. Malena mi ha dato la possibilità di dire Basta”

“Prima ho preso una pausa, adesso è assolutamente un addio perché non posso cambiare il sistema. Torno a casa dalla mia mamma e preferisco così, mi sento serena, m sono ritrovata. Il mio lavoro mi ha dato anche tanto economicamente ma se non mi posso godere tutto questo non ha veramente senso”

Ha svelato che sua madre non sta bene (“E’ tornato quel male in una maniera più aggressiva”) e si è accorta subito che qualcosa non andava:

“Oggi son qui felice perché ha subito un intervento complicatissimo per dove si trovava il male, sono pochi giorni che mamma è senza quella brutta cosa dentro di lei. Questo lo devo solamente a me e a lei. Anche un po’ a papà ma troppo lontano…”

Ha ammesso che spera di poter recuperare il rapporto con il padre che ha visto l’ultima volta 3 anni fa:

“Non so se non vuole tornare perché teme il confronto con le persone del paese, del giudizio e del commento fuori luogo. Il giudizio stanca. Quando mio padre è andato via 17 anni fa è stato per questioni economiche e di lavoro. Nonostante le difficoltà, io amo mio padre, nessun padre prende una valigia in un Paese dove non capisco nemmeno la lingua e mette a posto tutto quanto. Poi ai tempi è arrivato il primo tumore di mia madre, al seno. Ma la distanza ha raffreddato molto i rapporti, lui aveva un carattere molto chiuso. CI siamo parlati tanto e sul perché della mia scelta, lui la rifiuta, non la accetta. Dice che per lui è impossibile che sua figlia abbia potuto fare a se stessa questo. Spero che il tempo me lo riporti a casa”