Giunge a conclusione il viaggio siciliano che per quattro settimane ha visto protagonisti Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano: l’ultima puntata di Màkari, in onda questa sera, lunedì 29 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, porterà in tv un nuovo caso scritto da Gaetano Savatteri.

Cosa succede nell’ultima puntata di Màkari?

Màkari | 29 marzo 2021 Rai1 "Finché non trovano chi ha ucciso Gea io non torno."Màkari, ULTIMA PUNTATA, stasera 29 marzo alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay Posted by Rai1 on Wednesday, March 24, 2021

Nell’ultimo episodio, “La fabbrica delle stelle” (tratto dall’omonimo racconto edito da Sellerio Editore e disponibile anche in e-book), Saverio (Gioè) è sempre più a corto di soldi. Per questo, deve accettare la proposta fatta dalla facoltosa Flaminia De Simone (Astrid Meloni): dovrà fare da ufficio stampa per il film della sorella Gea (Laura Adriani) ad un festival siciliano.

Così, accompagnato sempre dal fidato Piccionello (Centamore), Saverio si mette al lavoro. In realtà, la sua è una missione sotto copertura: deve infatti proteggere Gea dal violento fidanzato Alo Pereira (Simon Rizzoni), che sembra essere più fuori dal controllo del solito.

Una missione che Saverio fallisce: Gea viene infatti trovata senza vita. Distrutto dal senso di colpa, il protagonista decide che non tornerà a casa fin quando non avrà capito chi l’ha uccisa. A Màkari, però, c’è Suleima (la Pantano) che lo aspetta: la donna ha ottenuto il lavoro a Milano ed è pronta per partire. I due devono capire cosa fare della loro relazione, ma non solo: Ester deve anche dare una grossa notizia a Saverio.

Màkari, il cast del quarto episodio

© Floriana Di Carlo

Il cast fisso di Màkari, oltre a Gioè, Centamore, Pantano ed Attili, include anche Sergio Vespertino, nei panni del Maresciallo Guareschi, e Filippo Luna, in quelli del Vicequestore Randone. Ne “La fabbrica delle stelle”, inoltre, compaiono anche numerosi altri attori.

Tra questi, Astrid Meloni (Flamidia De Simone), Laura Adriani (Gea De Simone), Simon Rizzoni (Alo Pereira), Antonio Alveario (Vicequestore Goratti), Liborio Natali (Enzo Torrisi), Gaia Insegna (Arianna Menichini) e Francesca Turrini (Marina Tadde).

La serie è stata scritta da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini ed Attilio Caselli; la regia è di Michele Soavi. La sigla “Màkari”, invece, è stata scritta e realizzata da Ignazio Boschetto ed interpretata da Il Volo.

Màkari, streaming

E’ possibile vedere Màkari in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.