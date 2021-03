Saranno i sentimenti del passato al centro della terza puntata di Màkari, la serie tv co-prodotta da Rai Fiction e dalla Palomar, che torna in Sicilia con una nuova saga letteraria, questa volta firmata da Gaetano Savatteri. Il personaggio di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, ha ormai conquistato l’affetto del pubblico.

Merito del suo carattere curioso, a volte cinico, ma sempre disposto ad osservare la realtà per trovare nuovi spunti da utilizzare per coltivare la passione per la scrittura che il trasferimento in Sicilia (dopo anni a Roma) ha riacceso dentro di sé. Nel nuovo episodio, inoltre, scopriremo anche un’evoluzione della sua relazione con Suleima (Ester Pantano).

Cosa succede nella terza puntata di Màkari?

Màkari – Intervista a Claudio Gioè «#Màkari la frequento da quando avevo 14 anni. Quel paese, quella costa, San Vito Lo Capo, hanno sempre rappresentato l’estate, la spensieratezza, la bellezza delle vacanze, l’amore per quei posti meravigliosi. Tornare a girare oggi in quei luoghi è stato per me un regalo della vita»#ClaudioGioè L'intervista sul #RadiocorriereTv https://bit.ly/n11_2021#16marzo Questa sera il secondo episodio in prima visione su Rai1 e RaiPlay Carlo Degli Esposti Posted by Radiocorriere Tv on Tuesday, March 16, 2021

Il terzo episodio, “E’ solo un gioco”, è tratto dall’omonimo romanzo di Savatteri (edito da Sellerio e disponibile anche in e-book). Saverio scopre che il suo cugino Franco Rizzo, ex promessa del pallone, è morto in un tragico incidente stradale.

Suo padre (Tuccio Musumeci) insiste perché il figlio vada al funerale, anche se Saverio ricorda poco di Franco. Il motivo sta nella sua solita strategia di non affrontare i dolori del passato, messa in atto da quando la madre è morta in un incidente, evento di cui Saverio a volte si incolpa.

Partecipando alle esequie, però, il giornalista si rende conto che qualcosa non quadra e che quello che tutti pensano sia stato un incidente, in realtà, potrebbe essere stato un omicidio. Inizia così ad indagare e, facendolo, si vede costretto ad affrontare anche il suo passato, fino a ritrovare i ricordi legati a Franco che aveva rimosso.

Per Saverio, però, i sentimenti bussano anche da un’altra porta: quella da cui è entrata da tempo Suleima. La relazione dei due procede senza intoppi, ma all’orizzonte c’è un ostacolo: la giovane ha infatti ottenuto un colloquio di lavoro a Milano e, se andrà bene, dovrà lasciare Màkari.

Màkari, il cast del terzo episodio

© Floriana Di Carlo

Il cast fisso di Màkari, oltre a Gioè, Centamore, Pantano ed Attili, include anche Sergio Vespertino, nei panni del Maresciallo Guareschi, e Filippo Luna, in quelli del Vicequestore Randone. In “E’ solo un gioco”, inoltre, compaiono anche numerosi altri attori.

Tra questi, Alberto Lo Porto (Santo Gagliardo), Matteo Contino (Martino Pace), Dario Frasca (Rosario Sgrò), Simona Di Bella (Manuela), Floriana Poma (Alida), Gabriele Catalano (Bartolo), Agatino Mazzaglia (Zio Mario), Ester Cucinotti, (Zia Lila), Giuseppe Massa (Natale Vitrano) e Domenico Bravo (Pietro Siricio).

La serie è stata scritta da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini ed Attilio Caselli; la regia è di Michele Soavi. La sigla “Màkari”, invece, è stata scritta e realizzata da Ignazio Boschetto ed interpretata da Il Volo.

Màkari, streaming

E’ possibile vedere Màkari in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.