Ora che il pubblico di Raiuno ha conosciuto Saverio Lamanna (Claudio Gioè), è ora di bissare, subito: eccezionalmente per questa settimana, la seconda puntata di Màkari va in onda questa sera, martedì 16 marzo 2021, alle 21:25. Le altre due puntate, invece, andranno in onda di lunedì.

La fonte è sempre un racconto di Gaetano Savatteri, papà di Lamanna e delle sue avventure. Nello specifico, la puntata di questa sera è tratta da “La regola dello svantaggio”, edito da Sellerio (e disponibile anche in e-book), e vede Lamanna indagare sull’omicidio all’interno di una comitiva di amici.

Màkari, la trama della seconda puntata

Màkari | 15 e 16 marzo Rai1 "…ma Màkari è casa, è gioia e dolore. Questa è la terra mia."Con la sigla de Il Volo, #Màkari stasera e domani alle 21.25 su #Rai1 e RaiPlay #15marzo #16marzo Posted by Rai1 on Wednesday, March 10, 2021

Nel secondo episodio, “La regola dello svantaggio”, Saverio si sta ambientando sempre di più a Màkari: la sua storia con Suleima (Ester Pantano) va molto bene, anche se lui si mostra un po’ geloso con alcuni colleghi della donna, mentre Piccionello (Domenico Centamore) è ormai uno di famiglia. La sua passione per la scrittura, prima sopita, si sta inoltre risvegliando, facendogli dimenticare presto il suo vecchio lavoro.

Saverio, però, è quasi al verde: per questo accetta un lavoro di guida per un tour enogastronomico della Sicilia. Accompagnato da Piccionello, sale a bordo di un pullmino a cui bordo si trova una comitiva di presunti amici: in effetti, tutti sembrano parlare male di una persona all’interno del gruppo, Olmo (Ivano Marescotti), il capo del gruppo, bersagliato da sentimenti di odio e di rancore.

Così, quando Olmo viene ucciso, Saverio non ha dubbi: è omicidio. Un’altra occasione per mettere alla prova il suo fiuto investigativo, dare una mano (non richiesta) alle autorità e scoprire nuove storie e personaggi che potrebbero dargli l’ispirazione davanti alla tastiera.

Màkari, il cast del secondo episodio

Il cast fisso di Màkari, oltre a Gioè, Centamore, Pantano ed Attili, include anche Sergio Vespertino, nei panni del Maresciallo Guareschi, e Filippo Luna, in quelli del Vicequestore Randone. Ne “La regola dello svantaggio”, inoltre, compaiono anche numerosi altri attori.

Tra questi, Ivano Marescotti (Olmo), Katia Mironova (Katrina), Pietro Faiella (Nevio), Simonetta Solder (Anita), Daniele Molino (Glauco), Alina Nedelea (Ada), Rinat Khismatouline (Nicolai), Stefania Orsola Garello (Nadia Biscaglia), Carmine Signorinelli (Carlo) e Gerlando Gramaglia (Mastro Pietro).

La serie è stata scritta da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini ed Attilio Caselli; la regia è di Michele Soavi. La sigla “Màkari”, invece, è stata scritta e realizzata da Ignazio Boschetto ed interpretata da Il Volo.

Màkari, streaming

E’ possibile vedere Màkari in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.