Makari (in replica) sulla Rai: 5 curiosità che non sai sulla fiction

In attesa di Màkari 4, annunciato per questa primavera – ma la messa in onda è stata rimandata a dopo l’estate -, gli appassionati della serie con Claudio Gioè nei panni del giornalista-investigatore Saverio Lamanna potranno consolarsi con le repliche della terza stagione. Alle 21:30 di stasera, infatti, torna su Rai 1 la stagione trasmessa tra febbraio e marzo 2024.

Màkari, serie inizialmente diretta da Michele Soavi ruota intorno alle vicende di un detective molto particolare come Saverio Lamanna, giornalista che dopo il licenziamento lascia Roma e ritorna nella natia Macari, piccolo paese siciliano dove riscopre la passione della scrittura e si improvvisa investigatore lanciandosi a indagare su vari gialli del luogo.

Ecco 5 curiosità sulla serie che ha come protagonista il personaggio che si candida idealmente a raccogliere l’eredità del Commissario Montalbano dopo l’addio di Luca Zingaretti.

Cinque curiosità su Màkari, la fiction in replica su Rai 1

Come anticipato, Màkari racconta le avventure e le indagini di Saverio Lamanna, giornalista che diventa per caso un detective dopo essere ritornato in Sicilia a Macari (o Makari), nel Trapanese. Saverio rimette piede nella casa di famiglia sull’isola dopo aver perso il lavoro nell’ufficio stampa del viceministro. Una volta rientrato nel paesino che lo ha visto nascere ritrova l’eccentrico amico Peppe Piccionello, scanzonato autore di battute sagaci, costantemente in boxer e infradito.

A Macari Lamanna trova il tempo di innamorarsi di Suleima, bella laureanda in architettura che lavora come cameriera per pagarsi gli studi. Insieme a Peppe e Suleima, Saverio forma un improbabile trio che si trova presto coinvolto in gialli e misteri a cui trovare una soluzione, tra sparizioni e delitti. Altra curiosità: la fiction è liberamente tratta dai romanzi e racconti gialli dello scrittore Gaetano Savatteri.

La fiction è stata sceneggiata da Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Attilio Caselli e Francesco Bruni nella prima stagione, ai quali dalla seconda si sono aggiunte Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Regista delle prime due stagioni è stato Michele Soavi. Dietro la macchina da presa di Makàri 3 troviamo invece Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Il cast di Makari può far leva su attori noti al pubblico di casa nostra. Primo della lista Claudio Gioè, nei panni del protagonista Saverio Lamanna. Al suo fianco troviamo Ester Pantano, che interpreta Suleima, e Domenico Centamore nelle vesti dell’amico Peppe Piccionello. Ci sono poi Tuccio Musumeci (il padre di Saverio) e Sergio Vespertino (Maresciallo Guareschi). Spazio infine a Filippo Luna, che presta il volto al Vicequestore Randone, e a Antonella Attili (Marilù).

La vera protagonista della serie però è l’isola siciliana con i suoi meravigliosi paesaggi naturali, con il mare grande dominatore. Makari infatti è ambientata tra la Riserva Naturale dello Zingaro e Baia Santa Margherita in una zona stupenda, anche se poco conosciuta, della Sicilia.