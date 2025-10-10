Makari 4, la conferenza in diretta: “La vita di Saverio sarà stravolta”. Tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

Màkari è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca. La quarta stagione arriva in quattro prime serate in onda su Rai 1 da domenica 19 ottobre e riporta sul piccolo schermo i personaggi più amati e ne aggiunge di nuovi. Saverio, spalleggiato dall’immancabile Piccionello, continua a ficcare il naso nelle indagini della polizia. Ma, a metterlo alla prova, non sono solo i casi da risolvere: non appena Suleima si allontana da Màkari per dare una svolta alla carriera, Michela ricompare all’orizzonte, portando con sé le vibrazioni amorose della precedente stagione. E se i dubbi del cuore non fossero abbastanza, nella vita di Saverio piomba una sorpresa ancor più inaspettata: un’adolescente complicata di nome Arianna.

A fare da contorno, il vicequestore Randone e gli amici di sempre come Marilù, Azrah, Giulio e il padre di Saverio. Una quarta stagione che promette di rimescolare le carte.

Le anticipazioni delle prime due puntate

Prima puntata Ferragosto è capo d’inverno

Quando sembrava che tutto filasse a meraviglia, Suleima si trasferisce per alcuni mesi a Malta per lavoro. Saverio non ha neppure il tempo di crogiolarsi nella malinconia: a Màkari viene assassinato Ignazio Dinolfo, noto anche come il Mostro di Barrafato, condannato venti anni prima per un terribile omicidio. Saverio inizia a indagare e capisce presto che, per arrivare alla soluzione del delitto, dovrà scoprire anche la verità sul passato del Mostro. Ma non è tutto. Saverio ritrova Michela, che è in procinto di sposarsi con lo scrittore Edoardo Laurentano. E in più a Màkari arriva Claudia, un’ex che Saverio non vede da anni. La donna sta per partire per l’Antartide e gli chiede di ospitare la figlia quattordicenne, Arianna. Saverio accetterà di accogliere l’adolescente complicata e ostile?

Seconda puntata Le stelle non vogliono saperle

Avere a che fare con un’adolescente è sempre complicato: Arianna sembra opporsi a qualsiasi tentativo di Saverio per stabilire dei canali di comunicazione. In più, Saverio deve fare i salti mortali per nascondere la sua esistenza a Suleima. Per fortuna, ha accanto Michela, che si rivela sempre più necessaria. Quando lo chef Pino Mendolia, amico di vecchia data di Marilù, viene assassinato nella cucina del suo ristorante stellato, Saverio e Piccionello si gettano a capofitto nelle indagini. Non sarà facile arrivare alla verità, come non sarà facile per Saverio contrastare Arianna, decisa a trasferirsi in un esclusivo college milanese. Per convincerla a restare a Màkari, Saverio è disposto a tutto. Persino a scomodare suo padre. Quando tutto sembrerà risolto, un ritorno improvviso rimescolerà le carte in tavola.

Note di regia

“Siamo tornati a Màkari per il secondo anno di fila per raccontare una terra, la Sicilia, piena di luce e di felicità. Questa felicità passa anche attraverso dei momenti di conflitto, attraverso omicidi e delitti, attraverso gialli da risolvere. Ma sempre sotto il sole. Sempre al caldo. E poi c’è il mare, linfa vitale. Noi in Màkari siamo tornati a raccontare la Sicilia del sole e del mare. Anche lontano dal mare. Anche quando il cielo è pieno di nubi. Per questa stagione abbiamo provato a mettere l’accento sull’aspetto familiare e relazionale. Perché quest’anno a Saverio accade improvvisamente di scoprire una dimensione per lui nuova con cui misurarsi. E noi ci siamo divertiti insieme a lui ad affrontare queste novità, lasciando spesso la parola a Piccionello. Perché Peppe resta il personaggio insieme più strambo e più profondo: quello che sa tutto e che ha vissuto molte vite e che, in questa stagione, tornerà a vestire i panni della guida di Saverio. Perché alla fine, quello a Màkari è un viaggio in un luogo magico, ma soprattutto l’ingresso in una famiglia allargata e disfunzionale. Ma piena di luce e colori. Come la Sicilia”. (Monica Vullo, Riccardo Mosca)