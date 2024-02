Màkari 3, la conferenza stampa in liveblogging

Sta per debuttare Màkari 3, terza stagione della serie tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri con protagonista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè: per l’occasione, oggi, giovedì 15 febbraio 2024, alle 12:00 si tiene una conferenza stampa, dalla Sala Sergio Zavoli in via Mazzini, a Roma, che TvBlog segue in liveblogging.

Quattro nuovi episodi in onda da domenica 18 febbraio 2024 per quattro domeniche su Raiuno e RaiPlay, per altrettanto indagini che vedranno Saverio ancora una volta affiancato dall’amico Piccionello (Domenico Centamore) e dall’amata Suleima (Ester Pantano). Il trio ci condurrà ancora una volta alla scoperta di una Sicilia magica, imbevuta del fascino eterno della Magna, con gli episodi “Il fatto viene dopo”, “La città perfetta”, “Tutti i libri del mondo” e “La segreta alchimia”.

Presenti, per presentare i nuovi episodi, Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Carlo Degli Esposti, produttore Palomar; i registi Monica Vullo e Riccardo Mosca; lo sceneggiatore Leonardo Marini; Gaetano Savatteri ed il cast. Oltre ai già citati Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, troviamo anche Eugenio Franceschini e Serena Iansiti, due nuovi ingressi di questi episodi.