La seconda stagione di Màkari è durata solo tre settimane: e così, i fan della serie tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri devono già salutare Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Piccionello (Domenico Centamore) e Suleima (Ester Pantano). Con una speranza: che Màkari 3 possa andare presto in onda. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Màkari 3 si farà?

Difficile pensare che la Rai non ordini una terza stagione di Màkari: anche gli ascolti della seconda stagione hanno confermato il successo della serie tra il pubblico di Raiuno, con una media per i primi due episodi di 5,1 milioni di telespettatori (24,1% di share).

Se Palomar, casa di produzione, è ovviamente pronta a produrre nuove puntate, anche il cast sembra esserlo: intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Claudio Gioè ha detto che “Gaetano Savatteri sta scrivendo altri soggetti. Certo, sarebbe una gioia e sarebbe anche comodo, perché il set è vicino a casa mia. Io e Piccionello siamo pronti”.

Màkari 3, uscita

Quando va in onda Màkari 3? Se la Rai dovesse confermare a stretto giro la terza stagione, potrebbe andare in onda abbastanza presto. Considerato che tra la prima e la seconda stagione sono trascorsi solo undici mesi, Màkari 3 potrebbe andare in produzione già tra la primavera e l’estate, per una messa in onda nel 2023.

Màkari 3, trama

La trama della terza stagione, così come quella delle prime due, dovrebbe prendere spunto dai romanzi di Savatteri (editi da Sellerio) non ancora utilizzati nella trasposizione televisiva. In tutto, l’autore ha ad oggi scritto tre romanzi ed otto racconti. Da adattare restano “E’ solo un gioco”, “La segreta alchimia”, “La città perfetta” e “Tutti i libri del mondo”, ma non è da escludere che siano scritti dei soggetti originali appositamente per la serie tv.

Màkari 3, cast

Per il cast della terza stagione dovrebbe vedere confermato quello che abbiamo già conosciuto nelle prime due stagioni.

Claudio Gioè è Saverio Lamanna;

Domenico Centamore è Peppe Piccionello;

Ester Pantano è Suleima;

Antonella Attili è Marilù;

Filippo Luna è il Vicequestore Randone;

Tuccio Musumeci è il padre di Saverio.

Màkari 3, regista e sceneggiatori

Alla regia potrebbe essere confermato per la terza volta consecutiva Michele Soavi, così come alla sceneggiatura Leonardo Marini, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Mareddu e Carlotta Massimi. A produrre, Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Màkari 3, location

Difficile pensare ad una location differente dalla Sicilia: anche per la terza stagione di Màkari, quindi, il set sarà allestito in Trinacria. Un modo per conoscere al pubblico l’isola siciliana e le sue numerose bellezze.

Màkari 3, sigla

Salvo colpi di scena, la sigla della terza stagione dovrebbe essere“Màkari”, scritta (come tutte le canzoni originali della serie) da Ignazio Boschetto e cantata da Il Volo, di cui Boschetto fa parte.

Màkari 3, dove vederlo?

Se la Rai rinnoverà Màkari per una terza stagione, sarà possibile vederla durante la sua messa in onda televisiva su Raiuno ed in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si possono recuperare le prime due stagioni.