Maître Chocolatier – Talenti in Sfida, su Tv8 un branded cooking con Giorgio Locatelli

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida è un ‘nuovo’ cooking talent show a base di dolci, e in particolar modo a base di cioccolato, in onda su Tv8. Si tratta di uno dei tanti branded content che passano per la cucina e che negli anni hanno offerto contenuti da daytime soprattutto sulle reti Mediaset nel mattino della domenica. Difficile dimenticare anche un esperimento come Nella MIA Cucina, con Carlo Cracco, in cui invece di fornitori (come in Shop, Cook & Win!) o di prodotti a essere in promozione era proprio la cucina, con un ‘masterchef’ come Carlo Cracco testimonial. E anche in questa nuova produzione c’è un ‘MasterChef’, peraltro ancora in carica: parliamo del giudice Giorgio Locatelli, protagonista di questo format.

Ma intanto vediamo di cosa si tratta.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: quando va in onda

Il programma va in onda da sabato 5 novembre alle 19.15 su Tv8 per cinque settimane. La finale va quindi in onda il 18 dicembre.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: conduttore e giuria

Il conduttore è lo chef stellato Giorgio Locatelli, affiancato in giuria dal Maître Chocolatier Lindt Nico Tomaselli, la pasticcera Melissa Forti e un ospite d’eccezione proveniente dal mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata.

Talenti in Sfida: la gara

Ogni puntata vede due prove: la prima è il Creation Test (vedi ‘Prova Creativa’) per testare le capacità artistiche; la seconda è l’Expertise Test (vedi ‘Prova Tecnica’) per dimostrare di avere le capacità tecniche per riprodurre i prodotti più iconici di Lindt.

In ogni puntata ci sarà un eliminato. Il vincitore entrerà a fare parte della squadra dei Maîtres Chocolatiers di Lindt Italia (in tempo per Natale).

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: concorrenti

In tutto sono 10 i concorrenti che si contendono il titolo di Maître Chocolatier Lindt.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: puntate

In tutto si tratta di 5 puntate da 50 minuti.

Talenti in Sfida: format

Si tratta di una produzione originale Brand Solutions Sky, in collaborazione con Banijay Italia e Havas Group Italia, esperta nel brand entertainment.