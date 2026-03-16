Mahmood se ne va dall’Italia: “Ecco dove mi trasferisco e perché”

Il noto cantante Mahmood, simbolo della musica italiana contemporanea, ha deciso di fare un passo importante nella sua vita privata e professionale: lasciare l’Italia e trasferirsi in Spagna. Una mossa che sorprende, considerando il suo successo e l’affetto che i suoi fan gli riservano. In un’intervista rilasciata a Butt, Mahmood ha raccontato le ragioni dietro questa scelta, svelando anche un lato più personale della sua vita, segnato dalla pressione della fama.

Dopo anni di carriera da protagonista, la sua decisione non nasce da un capriccio, ma dalla necessità di recuperare spazio privato. “Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato”, ha dichiarato, spiegando come il peso della popolarità a Milano fosse diventato insostenibile. La sensazione di essere costantemente sotto gli occhi di tutti, con il timore di essere ripreso mentre “balla” o “ubriaco”, ha spinto Mahmood a cercare un luogo dove poter vivere con più libertà e senza l’assillo delle telecamere. La sua esperienza a Milano è stata paragonata a quella di una “tigre bianca in uno zoo”, un’immagine potente che rende l’idea di quanto la sua vita da celebrità fosse diventata claustrofobica.

Dal bar alla fama internazionale

Il cantante ha anche ricordato i difficili esordi della sua carriera, prima del successo travolgente con “Soldi”. “Ho firmato un contratto e ho iniziato a scrivere canzoni. Nessuna hit, nessuna fama. Mi hanno trattato come uno schifo”, ha confessato. Nonostante le difficoltà iniziali, il giovane Mahmood non si è mai arreso. Ha lavorato duramente nei bar per guadagnare qualche soldo, e ha cominciato a scrivere canzoni per altri artisti, fino a quando la Universal non ha riconosciuto il suo talento, offrendogli la possibilità di entrare nella loro divisione songwriting.

L’incontro con il successo mondiale è arrivato con “Soldi”, un brano che nessuno credeva potesse diventare una hit. “Era un brano ‘carino, strano’, mi dicevano”, ma invece è diventato un vero fenomeno, tanto da diventare la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi. Un cambiamento radicale che ha catapultato Mahmood nell’élite della musica internazionale, ma che ha portato anche un aumento della pressione.

Musica e vita privata: la ricerca di equilibrio

A oggi, Mahmood sta cercando di recuperare un po’ di equilibrio tra la sua carriera musicale e la sua vita personale. “Mi interessa la musica, ma ho smesso di andare in tour e di pubblicare nuove canzoni nel 2026”, ha spiegato. La sua ricerca di ispirazione lo ha portato a prendersi una pausa, sentendo la necessità di rallentare il passo e trovare una nuova visione da condividere con i suoi fan.

Oltre alla sua musica, Mahmood ha parlato anche della sua sessualità, un aspetto che ha sempre vissuto con grande libertà. “Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale”, ha detto, ribadendo l’importanza della sua famiglia e della sua madre, che ha definito la sua “più grande fortuna nella vita”.

Amore, connessioni e relazioni

Mahmood ha anche raccontato qualche dettaglio della sua vita sentimentale, con riflessioni che sembrano quasi uscire da un film. “Mi piace quando non c’è connessione la prima volta che incontri qualcuno. Mi piace quando qualcuno mi tratta male all’inizio”, ha rivelato. E aggiunge: “L’odio iniziale può trasformarsi in una connessione più interessante”. Un modo di vedere le relazioni che non si limita al colpo di fulmine, ma esplora piuttosto le sfumature di un legame che cresce nel tempo.

Ora, con il suo trasferimento in Spagna, Mahmood vuole aprire un nuovo capitolo della sua vita, dove la musica e la privacidad possano finalmente coesistere. In un momento in cui la sua carriera è al culmine, la sua ricerca di pace personale sembra essere la priorità assoluta. Con la sua nuova vita a Madrid o in un’altra città spagnola, Mahmood continua a cercare il giusto equilibrio tra il successo e la serenità.

Mahmood lascia l’Italia, ma non abbandona il suo pubblico. I suoi fan lo seguono in ogni angolo del mondo, pronti a supportarlo in questo viaggio che non è solo musicale, ma anche esistenziale. Il futuro di Mahmood è tutto da scrivere, ma la sua voglia di libertà e di vivere la sua verità è ciò che lo guida in questo nuovo capitolo.