Dopo il debutto di ieri di Carmine Nunziata sulla panchina dell’Italia Under 21 (0-0 contro la Lettonia), oggi è la volta di un altro esordio molto atteso. Stasera, infatti, inizia l’avventura della Nazionale di Luciano Spalletti, arrivato sulla panchina azzurra pochi giorni fa dopo il clamoroso e discusso addio di Roberto Mancini (che ha accettato l’offerta faraonica dell’Arabia Saudita). Alle ore 20.45 il calcio di inizio di Macedonia del Nord-Italia, partita valida per la qualificazione ai prossimi Europei, in programma nel 2024 in Germania. L’Italia campione d’Europa in carica al momento è terza nel gruppo C, dietro l’Inghilterra (+9 punti) e l’Ucraina (+3 punti), dopo 2 partite giocate. Ottengono la qualificazione le prime due classificate. La Macedonia del Nord evoca brutti ricordi ai tifosi azzurri, visto che un anno fa a Palermo fu l’avversione che infranse il nostro sogno del mondiale in Qatar.

Macedonia del Nord-Italia, dove vederla in tv?

Macedonia del Nord-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai1, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Tiziana Alla e Andrea Riscassi. A condurre pre e post partita Alessandro Antinelli con Lele Adani. Il collegamento con lo stadio National Arena Toshe Proeski di Skopje inizierà alle 20.35, subito dopo il Tg1. La gara sarà proposta anche su Sky, in differita alle ore 24, in particolare su Sky Sport Calcio e NOW con telecronaca di Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi.

Macedonia del Nord-Italia, chi giocherà?

Ieri è arrivata una brutta notizia per gli azzurri: Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini hanno accusato un risentimento muscolare e dopo essere stati sottoposti ad accertamenti diagnostici sono stati ritenuti indisponibili. Quindi hanno lasciato il raduno e sono tornati rispettivamente a Torino e a Roma. Non potranno giocare neanche contro l’Ucraina martedì prossimo. In avanti dal primo minuto ci sarà sicuramente il neo capitano Ciro Immobile, probabilmente con Politano. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe essere preferito a Cristante, con l’inamovibile Barella, mentre in difesa, davanti a Donnarumma, dovrebbero esserci la coppia formata da Mancini e Bastoni.