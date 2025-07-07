Lutto per Stash: l’ex cantante di Amici colpito da una grave perdita

Un momento di dolore ha colpito Antonio Fiordispino, in arte Stash, frontman della band italiana The Kolors, mentre è impegnato in una fitta tournée estiva. È stato lo stesso artista ad accantonare le immagini del tour, la folla festante, per dedicare poche parole, ma molto sentite, visto il momento.

Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati da fan, colleghi e amici del cantante. Il post di addio è stato subito commentato da migliaia di persone, tra cui anche volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto stringersi attorno all’artista in questo momento difficile. L’affetto del pubblico rappresenta, per Stash e la sua band, una forza fondamentale per affrontare anche i momenti più duri.

Lutto per Stash

L’artista ha comunicato attraverso i social la scomparsa del suo amato nonno Domenico, una figura centrale nella sua crescita personale ed emotiva. Nonostante il grave lutto, il cantante ha scelto di non fermarsi, proseguendo con gli impegni musicali programmati in tutta Italia.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Stash ha voluto condividere con i fan un messaggio di addio sincero e profondo. “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato un maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai” ha scritto il cantante, lasciando trasparire tutta la gratitudine e l’affetto che nutriva per il suo caro familiare. Parole semplici, ma dense di significato, che hanno subito suscitato una forte ondata di solidarietà da parte del pubblico.

Nonostante la sofferenza personale, Stash ha deciso di non sospendere le date del Summer Tour 2025, che sta portando i The Kolors in numerose città italiane. Dopo il concerto del 1° luglio a Napoli, la band è attesa a Firenze l’11 luglio, a Este il 27 luglio, a L’Aquila il 2 agosto e infine a Roma il 16 settembre per la data conclusiva. La decisione di proseguire è una dimostrazione di dedizione verso il proprio lavoro e, soprattutto, verso il pubblico che da anni segue con affetto la band.

La scomparsa del nonno Domenico si aggiunge ad altre dolorose perdite che hanno segnato la vita del cantante. Nel 2019, Stash aveva già dovuto affrontare la morte dello zio Jimmy, un importante punto di riferimento nella sua carriera e nella formazione artistica. Due anni prima, nel 2017, era venuto a mancare il nonno Antonino, figura di grande affetto a cui era legatissimo, tanto da averne ereditato anche il nome di battesimo. Oggi, una nuova perdita, che l’artista ha affrontato e sta affrontando con la sobrietà e la dignità di sempre.