Lutto per Csaba dalla Zorza: il ricordo del padre e la forza di un addio intimo

Il racconto di un dolore privato che trova spazio e comprensione sui social, ma con la compostezza che da sempre la contraddistingue.

Il lutto di Csaba dalla Zorza

Csaba dalla Zorza, conduttrice e scrittrice milanese, volto noto di “Cortesie per gli ospiti”, ha annunciato la morte del padre con un post su Instagram che unisce nostalgia, riconoscenza e quella cura per le parole che le è propria. Due fotografie – una polaroid degli anni Settanta, scattata dalla madre, e uno scatto recente – accompagnano un ricordo che non cerca enfasi, ma lascia emergere un legame complesso e vissuto a distanza, segnato dalla separazione dei genitori quando lei era bambina.

Nel suo messaggio, Csaba parla del padre come della persona che le ha trasmesso la determinazione a difendere le proprie idee, la capacità di lavorare intensamente e la consapevolezza che anche i momenti più bui possono diventare un punto di ripartenza. Un’eredità emotiva che incrocia resilienza e libertà, valori che la conduttrice cita come i più importanti ricevuti da lui.

Il legame familiare e l’ultimo saluto

Pur non avendo condiviso la quotidianità, Csaba descrive un rapporto nutrito da insegnamenti e piccoli gesti rimasti nel tempo. Nel suo ricordo emerge un padre capace di indicarle la strada nei momenti più difficili, con la convinzione che “dopo la pioggia viene sempre il sole”.

Il suo ultimo saluto, racconta la conduttrice, è avvenuto in una Milano battuta dalla pioggia, mentre lei immaginava per lui un luogo dove “sai che c’è il sole”. Niente cerimonie solenni, ma una richiesta precisa: una canzone dei Beatles, calici pieni e fiori colorati. Un congedo che parla di leggerezza e di una personalità anticonvenzionale, riflessa perfino nel nome della figlia, scelto dal padre in omaggio a un ciclista ungherese che amava molto.

L’affetto del pubblico e il conforto di amici e colleghi

Il post ha raccolto centinaia di messaggi di affetto. Dai colleghi di Real Time agli amici del mondo televisivo. Anche Antonella Clerici, Chiara Maci, Roberto Valbuzzi e Carla Gozzi hanno lasciato parole di vicinanza, sottolineando quanto un insegnamento paterno possa restare vivo nella forza con cui si affronta la vita. In particolare, Gozzi la consola parlando di “una eredità profonda”, fatta di verità e schiena dritta, riconoscendo a Csaba la capacità di trasformare il dolore in racconto e ispirazione.

La cucina come rifugio nei giorni più difficili

Nei giorni successivi Csaba ha condiviso un altro frammento personale: una ricetta di pasta frolla come “cura per i momenti bui”. Impastare, racconta, è per lei un gesto che libera la mente, un rito che la riporta al suo equilibrio e rallenta i pensieri. È un modo per prendersi cura di sé, ma anche un invito a trasformare il dolore in qualcosa di dolce e concreto.

Un addio privato, raccontato con pudore, che conferma ancora una volta la cifra distintiva di Csaba dalla Zorza: la capacità di unire eleganza, emozione e una profonda autenticità anche nelle pagine più difficili della vita.

Qualche mese fa Csaba dalla Zorza ha pubblicato il suo primo romanzo, La Governante, un esordio nel mondo della narrativa particolarmente brillante dopo moltissimi libri dedicati esclusivamente alla cucina.