Idris Elba, nel 2018, lo aveva detto: “Il prossimo passo [per Luther] è un film”. E quel passo sta per essere fatto: Netflix, nelle ore scorse, ha annunciato che il film di Luther sta prendendo forma, tant’è che sono stati annunciati due degli attori che affiancheranno Elba, ovvero Cynthia Erivo ed Andy Serkis. I due andranno ad interpretare dei nuovi personaggi, all’interno di una sceneggiatura scritta ancora una volta dal creatore della serie, Neil Cross.

Per Elba sarà così un ritorno al personaggio che gli ha regalato una grande popolarità non solo nel Regno Unito, da cui arriva Luther (serie tv della Bbc), ma anche nel resto del mondo, grazie soprattutto alla diffusione delle cinque stagioni realizzate tramite Netflix.

Luther is coming back! Idris Elba will reprise his iconic role — joined by Cynthia Erivo and Andy Serkis — in a new feature film written by series creator Neil Cross. pic.twitter.com/DLJn2EDPvi — Netflix (@netflix) September 13, 2021

E proprio in quel di Netflix non si sono dimenticati del film di Luther, un progetto su cui sia Elba che Cross avevano dichiarato di voler lavorare. Nel 2018, sempre Elba ammise che Cross aveva addirittura già scritto una sceneggiatura, che traeva ispirazione da film come “Se7en” e “Nella morsa del ragno”. Bisogna chiaramente vedere se la pellicola realizzata per la piattaforma di streaming riprenderà quella sceneggiatura o no.

Ma, soprattutto, bisognerà capire se Ruth Wilson sarà della partita. Inutile negarlo: il personaggio di Alice, da lei interpretato in quattro delle cinque stagioni realizzate, è stato uno dei punti di forza di tutta la serie. Il suo ritorno nella quinta stagione è stata la benzina necessaria per far avviare il motore della storia, che ha confermato il legame tra il poliziotto e la serial killer sociopatica. Un legame che potrebbe servire eccome anche nel film di Netflix, quanto meno per riavvicinare quei fan che sono rimasti un po’ delusi dal finale della quinta stagione.

-Attenzione: spoiler sul finale di Luther 5-

Nell’ultima puntata andata in onda, infatti, il destino di Alice torna ad essere avvolto nel mistero: l’assassina sembra morire sotto gli occhi di Luther, ma basta poco perché il suo corpo sparisca nel nulla. Non solo: il protagonista viene arrestato per via delle azioni da lui intraprese.

Di cosa parla Luther?

Andato in onda sulla Bbc One dal 2010 al 2019 per cinque stagioni e venti episodi, Luther ha come protagonista l’Ispettore della Omicidi di Londra John Luther (Elba). Nella prima stagione lo troviamo sospeso dal proprio servizio, con l’accusa di aver quasi ucciso un serial killer di bambini. La situazione mette in crisi il suo matrimonio con Zoe (Indira Varma) ma, soprattutto, inizia a far scattare in lui un senso di colpa che lo porta ad immergersi nel suo lavoro.

Luther si ritrova così perennemente alla caccia di serial killer e pericolosi criminali senza scrupoli, motivo per cui lui stesso dovrà superare qualche limite per catturarli, dando spazio a quell’oscurità che cova dentro. Tra i criminali che deve prendere, anche Alice Morgan (la Wilson), pericolosa sociopatica che prima si fa passare per vittima -denuncia l’omicidio dei suoi genitori-, ma ben presto si rivela essere un’assassina a sangue freddo. Luther inizia a cercare le prove contro di lei, ma al tempo stesso ne resta fortemente affascinato…