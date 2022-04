Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, amore finito: le reazioni

La notizia della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, circolata negli scorsi giorni, ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica. Nelle scorse ore, diversi personaggi che, in qualche modo, hanno ruotato attorno alla coppia, hanno espresso pubblicamente il proprio pensiero sulla fine dell’amore a poche settimane dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’.

Tv GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati

L’atleta paralimpica Monica Contraffatto, nelle scorse ore, ha lanciato, sul proprio account Instagram, una frecciatina al nuotatore:

View this post on Instagram

Anche Dayane Mello, durante il consueto appuntamento settimanale con ‘Pupa Party’, ha espresso il proprio punto di vista sull’addio tra i due protagonisti del reality di Canale 5:

Tv Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: i retroscena della rottura

Il popolo di Twitter, invece, ha notato che, nella giornata di ieri, Barù (che nella casa di Cinecittà aveva intrecciato un’affettuosa amicizia con Jessica Selassié) ha iniziato a seguire Bortuzzo su Ig.

Anche Enrica Bonaccorti, ospite di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato la propria opinione sull’amore finito tra i due ormai ex innamorati.

Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel.