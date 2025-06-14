“L’ultimo giorno di conduzione, la pensione si avvicina”. Simonetta Guidotti lascia il Tg

Dopo una lunga carriera in Rai tra il Tg3, Tg2 Dossier e la storica rubrica Costume e Società, la giornalista saluta il pubblico con emozione: “È il mio ultimo giorno di conduzione”.

C’è aria di grande emozione e un pizzico di tristezza in quel di Tg2 Costume e Società , storica rubrica del secondo canale che negli ultimi anni è stato associato al sorriso garbato di Simonetta Guidotti. Il motivo è che dall’11 giugno non sarà più così: sullo sfondo della sigla conclusiva si è consumato un momento che ha sorpreso molti telespettatori.

Con il suo stile sobrio di fare giornalismo, la conduttrice pochi giorni fa ha pronunciato poche parole cariche di significato. Una frase semplice, ma sufficiente a segnare la fine di un’epoca. Chi era sintonizzato sul secondo canale della Rai ha avvertito che non si trattava del solito saluto di chiusura. C’era una nota nuova, un’emozione che traspariva e che anticipava qualcosa di più.

Nessun clamore, nessun annuncio spettacolare. Solo un momento televisivo genuino, quasi intimo, in cui una giornalista di lungo corso ha preso congedo dal suo pubblico. Un pubblico che, negli anni, l’ha seguita con affetto e stima, riconoscendo in lei una presenza autorevole ma mai distante, che ha raccontato l’Italia che cambia attraverso storie di cultura, costume e società.

Una carriera di grandi soddisfazioni

Simonetta Guidotti con poche parole ha annunciato l’inizio della sua nuova vita: “Sono arrivata al mio ultimo giorno di conduzione. Gli anni passano e la pensione si avvicina.” Con queste parole, la giornalista ha salutato gli spettatori al termine della puntata, senza nascondere l’emozione dietro la compostezza. Un addio sobrio in pieno stile Rai, ma non per questo privo di significato. Dietro quel sorriso e quel commiato si cela una carriera costruita con professionalità, competenza e passione.

Romana, iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1988, Simonetta Guidotti è da decenni un volto familiare dell’informazione pubblica. Dopo un primo percorso al Tg3, è approdata al Tg2, dove ha firmato e condotto diverse rubriche, tra cui il noto Tg2 Dossier. Ma è con Costume e Società che ha raggiunto una nuova maturità professionale, occupandosi di temi legati all’attualità sociale, alla cultura popolare e al modo in cui cambiano le abitudini degli italiani.

La rubrica, in onda dal lunedì al mercoledì alle 13:30, è stata per anni una finestra sull’Italia che vive fuori dai grandi fatti di cronaca. In questo contesto, la Guidotti ha dato voce a realtà spesso trascurate, raccontando il Paese con equilibrio e senza mai inseguire lo scandalo.

Negli ultimi tempi si era alternata alla guida del programma con alcune colleghe – Federica Bambagioni, Maria Teresa Fabris e Laura Sansavini – ma la sua presenza restava un punto fermo per molti. E proprio per questo il suo addio è stato un momento che ha colpito chi segue con attenzione la televisione di servizio pubblico. Ora per Simonetta Guidotti si apre una nuova fase, quella del meritato riposo dopo una vita trascorsa tra redazioni, inchieste e telecamere.