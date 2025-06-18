“L’ultima telefonata prima della sua morte, cosa ci siamo detti”. Raffaella Carrà e il retroscena di Malgioglio

A La Volta Buona si è celebrata la vita di Raffaella Carrà, l’iconica donna venuta a mancare il 5 luglio 2021. Lei ha lasciato un segno indelebile nella storia della tv italiana, tanto che negli anni il pubblico non ha mai smesso di cantare i suoi intramontabili brani. Oggi avrebbe compiuto 82 anni, ma ancora ora è una delle donne che più manca al piccolo schermo e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lei. Nel salotto televisivo di Caterina Balivo, è stato quindi reso omaggio a un’artista che è stata prima di tutto una donna straordinaria. In studio ci sono stati ospiti d’eccezione com Clarissa Burt e Alberto Perrone, mentre Cristiano Malgoglio è intervenuto con una telefonata.

Il paroliere ha raccontato un aneddoto sulla Carrà: “Dovevo scrivere ‘Forse Forse’, la sua prima canzone d’amore. Le serviva un testo che avesse molta sensualità e credeva che solo io potessi scrivere un testo del genere”. In quel periodo lei lo aveva anche invitato a dormire a casa sua. “Io sono molto disordinato”, aveva risposto Malgioglio, tanto che la Carrà aveva commentato: “No no, mi dispiace”.

L’ultima telefonata prima della sua morte

C’è stato poi il riferimento all’ultima volta in cui Cristiano Malgoglio ha ascoltato le parole della Carrà. “È stato un dolore enorme” – ha dichiarato lui – “non sapevo niente e mi ha salutato“. E ancora: “Non dimenticherò mai cosa mi ha detto: ‘Rimani così come sei, non cambiare mai, perché quando arrivi tu la tv cambia colore’. Quando ci ha lasciato è stato un colpo al cuore. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono perché non avrei fatto tante canzoni. Le devo tutto“. Lo stesso cantautore ha ammesso di sentire la mancanza anche di un’altra donna, che per lui e per il suo percorso artistico è sempre stata molto importante.

Si tratta di Mina, ritirata a vita privata ormai da anni e che non è più apparsa pubblicamente, decidendo di vivere in Svizzera insieme alla sua famiglia. “Questi sono i grandi dolori della vita” – ha concluso Malgioglio – “Questi sono i grandi dolori della vita, sono cresciuto con loro e devo a loro tutto“. A ricordare Raffaella Carrà è stata anche Clarissa Burt, in studio come ospite e reduce della sua esperienza al Grande Fratello. “Grande donna e professionista. Per me è stata una sorella maggiore“, ha infatti detto lei.