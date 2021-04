Brutto scivolone in diretta di Stefano De Grandis, che su Sky ha definito l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku un “signore abbronzato” e poco dopo “il nero dell’Inter“. Lo stesso giornalista della pay tv si è scusato questa mattina su Instagram per l’espressione “inaccettabile” – così l’ha bollata – pronunciata in tv ieri:

Ieri parlando di Romelu Lukaku ho usato una espressione inaccettabile. In diretta, comparsa la sua foto, ho usato il termine “abbronzato”, termine molto stupido e inappropriato, inaccettabile appunto. Un errore grave, in diretta, che non deve accadere. Il razzismo non mi appartiene, anzi lo detesto, ma le parole sono importanti e non voglio giustificazioni.

In ogni caso, ho sbagliato e sono profondamente dispiaciuto. Chiedo scusa prima di tutto a Romelu, a Sky, e a chi ci stava guardando.

Il video della gaffe di Stefano De Grandis, storico volto della redazione sportiva di Sky, era diventato ben presto virale sui social, con conseguente indignazione espressa da tifosi e abbonati. Il mea culpa fatto su Instagram dovrebbe chiudere il caso, ma soltanto nelle prossime ore scopriremo se per il giornalista arriveranno provvedimenti ed eventuali allontanamenti (temporanei) dal video. Ricordiamo che De Grandis, presenza fissa in Sky Calcio Club, il programma in onda ogni domenica sera con Fabio Caressa e Sandro Piccinini (e gli ex calciatori a fare da opinionisti), giovedì sera è previsto che sia presente nello studio di 23, con Marco Cattaneo e Daniele Adani per il pre e post partita (dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24) di Lazio-Napoli, posticipo della 32esima giornata di Serie A (al via stasera con l’anticipo tra Verona e Fiorentina, anch’esso trasmesso in diretta esclusiva su Sky).