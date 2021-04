Oggi, martedì 30 aprile, si apre la 32esima giornata di Serie A. L’anticipo che si disputa stasera è Verona-Fiorentina. I viola di Beppe Iachini cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i padroni di casa, noni in classifica, sembrano non avere più nulla da chiedere alla stagione.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go e Now).

Si tratta del ritorno al calcio giocato dopo le roventi polemiche legate alla Superleague, iniziate domenica pomeriggio. Polemiche che hanno coinvolto praticamente tutti i livelli, da quello più prettamente sportivo a quello politico. In Italia e in tutta Europa, con anche la Fifa, il governo del calcio mondiale, che ha bocciato l’idea della Super Lega annunciata dai 12 principali club europei, compresi Juventus, Milan e Inter.

Il turno infrasettimanale che si apre oggi si concluderà giovedì con la partita tra Napoli e Lazio. Nella serata di domani il clou della giornata, con la capolista Inter in trasferta contro lo Spezia, il Milan che affronta in casa alle 18.30 il Sassuolo e l’Atalanta che sfida nella Capitale la Roma, ormai con la testa alla semifinale di Europa League in programma tra una settimana.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che apre la 32esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

MARTEDI’ 20 APRILE

ore 20.45

Verona-Fiorentina in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Daniele Adani; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi